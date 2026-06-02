Атака на Киев: 2 июня в метро укрылось рекордное количество людей

Главное: В ночь на 2 июня киевское метро зафиксировало рекордное количество людей во время воздушной тревоги - более 41 000 человек, включая 4 500 детей.

во время воздушной тревоги - более 41 000 человек, включая 4 500 детей. Для ночевки на станции во время тревоги нужно прибыть до момента закрытия входа , обязательно предупредить полицию или работников метро и разместиться на платформе.

, обязательно предупредить полицию или работников метро и разместиться на платформе. Запрещено приносить громоздкие вещи, в частности палатки, могут блокировать пути эвакуации; также метро рекомендует выбирать центральные станции из-за меньшей плотности людей.

Как остаться на ночь в метро

В столичном метро есть 46 подземных станций, которые работают в режиме укрытия во время воздушной тревоги, при этом все вестибюли открыты на вход.

В коммунальном предприятии отмечают, что станции не функционируют как постоянные ночлеги в обычное время, а доступ открывается исключительно для укрытия во время опасности.

Если вы планируете находиться на станции ночью во время тревоги, необходимо:

Прибыть на станцию до момента ее закрытия на вход.

Сообщить о намерении остаться на ночь работникам метро или полиции.

Спуститься на платформу, где персонал подскажет наиболее удобное место для размещения.

Во время атаки в ночь на 2 июня (фото: КГГА/Facebook)

Правила безопасности и комфорта

Из-за большого количества людей пассажиров призывают соблюдать правила, чтобы не создавать препятствий для эвакуации.

"Не стоит приносить громоздкие вещи, которые могут мешать передвижению пассажиров. Также необходимо оставлять свободными проходы и пути эвакуации. В частности, палатки могут существенно затруднять использование эвакуационных путей в случае внештатной ситуации", - говорится в сообщении.

Для пребывания в укрытии советуют иметь при себе:

теплые вещи;

карематы;

воду;

лекарства;

средства гигиены;

пеленки и пакетики для домашних животных.

Для удобства метрополитен рекомендует выбирать центральные станции, где обычно находится меньше людей.