Общество Образование Деньги Изменения Экология

Атака на Киев: 2 июня в метро укрылось рекордное количество людей

15:07 02.06.2026 Вт
При каких условиях можно остаться ночевать в подземке?
aimg Василина Копытко
В подземке Киева одновременно скрывалось более 41 тысячи человек (фото: Getty Images)

В ночь на 2 июня во время воздушной тревоги на станциях киевского метрополитена находились более 41 000 человек, среди которых почти 4 500 - дети. Это самый высокий показатель количества людей, которые искали убежище в подземке во время ночной тревоги за последние годы.

Главное:

  • В ночь на 2 июня киевское метро зафиксировало рекордное количество людей во время воздушной тревоги - более 41 000 человек, включая 4 500 детей.
  • Для ночевки на станции во время тревоги нужно прибыть до момента закрытия входа, обязательно предупредить полицию или работников метро и разместиться на платформе.
  • Запрещено приносить громоздкие вещи, в частности палатки, могут блокировать пути эвакуации; также метро рекомендует выбирать центральные станции из-за меньшей плотности людей.

Как остаться на ночь в метро

В столичном метро есть 46 подземных станций, которые работают в режиме укрытия во время воздушной тревоги, при этом все вестибюли открыты на вход.

В коммунальном предприятии отмечают, что станции не функционируют как постоянные ночлеги в обычное время, а доступ открывается исключительно для укрытия во время опасности.

Если вы планируете находиться на станции ночью во время тревоги, необходимо:

  • Прибыть на станцию до момента ее закрытия на вход.
  • Сообщить о намерении остаться на ночь работникам метро или полиции.
  • Спуститься на платформу, где персонал подскажет наиболее удобное место для размещения.

Во время атаки в ночь на 2 июня (фото: КГГА/Facebook)

Правила безопасности и комфорта

Из-за большого количества людей пассажиров призывают соблюдать правила, чтобы не создавать препятствий для эвакуации.

"Не стоит приносить громоздкие вещи, которые могут мешать передвижению пассажиров. Также необходимо оставлять свободными проходы и пути эвакуации. В частности, палатки могут существенно затруднять использование эвакуационных путей в случае внештатной ситуации", - говорится в сообщении.

Для пребывания в укрытии советуют иметь при себе:

  • теплые вещи;
  • карематы;
  • воду;
  • лекарства;
  • средства гигиены;
  • пеленки и пакетики для домашних животных.

Для удобства метрополитен рекомендует выбирать центральные станции, где обычно находится меньше людей.

Ранее мы писали о том, что РФ в ночь на 2 июня в очередной раз нанесла удар по Киеву и ряду других городов. Уже известно о четырех погибших и более полусотни пострадавших. Под атакой оказались почти все районы столицы, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Читайте также о том, как вести себя в метрополитене во время воздушных тревог.

