Атака дронів на Україну: для яких регіонів залишається небезпека

Територію України вчергове атакували ударні дрони типу "шахед" у ніч проти 19 липня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Так, станом на 1:29 19 липня Повітряні сили публікують такі дані про рух російських безпілотників:

Атака "шахедів" на Україну в ніч на 19 липня

Увечері, 18 липня, росіяни запустили балістичні ракети і дрони в бік України. Ракети летіли на Дніпро, а на Полтаву летіли дрони.

Після 19:30 росіяни запустили низку швидкісних цілей. Спочатку вибухи пролунали в районі Полтави.

Одночасно росіяни запустили кілька груп ударних дронів.

Після того, як Повітряні сили попередили, що ворожі дрони наближаються до української столиці, стало відомо, що уламки одного зі збитих дронів впали на дах житлового будинку в Дарницькому районі. Постраждалих внаслідок цього немає.

А от в Одесі під час масованого дронового удару по місту спалахнула пожежа в житловій багатоповерхівці. Наразі співробітники ДСНС рятують людей з вогняної пастки.

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