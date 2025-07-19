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Атака дронов на Украину: для каких регионов остается опасность

Украина, Суббота 19 июля 2025 01:47
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Атака дронов на Украину: для каких регионов остается опасность Иллюстративное фото: атака дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Территорию Украины в очередной раз атаковали ударные дроны типа "шахед" в ночь на 19 июля 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Так, по состоянию на 1:29 19 июля Воздушные силы публикуют следующие данные о движении российских беспилотников:

  • новые группы вражеских БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс - юго-западный/южный;
  • БпЛА в центральной части Полтавщины, курс - юго-западный;
  • БпЛА на востоке и на юге Харьковщины, курс - южный/юго-западный;
  • БпЛА на юге и севере Житомирщины, курс - северо-западный/юго-западный;
  • БпЛА в Донецкой области, курс - западный;
  • БпЛА на западе Черкасской области, курс - юго-западный;
  • БпЛА на востоке Львовщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на северо-востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный;
  • БпЛА на западе Кировоградщины, курс западный/северо-западный.

Атака "шахедов" на Украину в ночь на 19 июля

Вечером, 18 июля, россияне запустили баллистические ракеты и дроны в сторону Украины. Ракеты летели на Днепр, а на Полтаву летели дроны.

После 19:30 россияне запустили ряд скоростных целей. Сначала взрывы раздались в районе Полтавы.

Одновременно россияне запустили несколько групп ударных дронов.

После того, как Воздушные силы предупредили, что вражеские дроны приближаются к украинской столице, стало известно, что обломки одного из сбитых дронов упали на крышу жилого дома в Дарницком районе. Пострадавших в результате этого нет.

А вот в Одессе во время массированного дронового удара по городу вспыхнул пожар в жилой многоэтажке. Сейчас сотрудники ГСЧС спасают людей из огненной ловушки.

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