Атака дронів з пʼяти напрямків, близько 70 - "Шахедів": як ППО відбила удар РФ

08:30 15.03.2026 Нд
2 хв
Є влучання на низці локацій
aimg Ірина Глухова
Атака дронів з пʼяти напрямків, близько 70 - "Шахедів": як ППО відбила удар РФ Фото: окупанти влаштували нову атаку на Україну (Getty Images)

У ніч на 15 березня російські окупанти атакували Україну майже сотнею безпілотників різних типів. Близько 70 із них були дронами-камікадзе типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: РФ розробляє нову версію ракети? Що кажуть експерти про загрозу наземних пусків Х-101

Скільки дронів запустила Росія

За даними військових, атака розпочалася з 18:00 14 березня.

Російські війська застосували 97 ударних безпілотників різних типів, зокрема:

  • "Шахед";
  • "Гербера";
  • "Італмас";
  • безпілотники інших типів.

Близько 70 із них становили саме дрони-камікадзе типу "Шахед".

Запуски здійснювалися з пʼяти напрямків: Брянська, Орла, Курська та Міллерово (РФ), а також з Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Як працювала українська ППО

Повітряний напад відбивали:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби;
  • підрозділи безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 90 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання п’яти ударних дронів у п’яти локаціях. Крім того, падіння уламків збитих БпЛА сталося ще у двох місцях.

"Атака триває, у повітряному просторі перебувають кілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки", - повідомили у Повітряних силах.

Нагадаємо, напередодні у Сумській області російський безпілотник вдарив по приміському поїзду. Пасажири не постраждали, проте через атаку "Укрзалізниця" тимчасово змінила маршрути.

Також вночі 14 березня росіяни завдали удару дроном по приміському поїзду у Харківській області. Постраждали машиніст та його помічник.

А у Київській області внаслідок масованого обстрілу було знищено виробництво українського бренду одягу JUL та Tago.

Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші
