Атака дронів з пʼяти напрямків, близько 70 - "Шахедів": як ППО відбила удар РФ
У ніч на 15 березня російські окупанти атакували Україну майже сотнею безпілотників різних типів. Близько 70 із них були дронами-камікадзе типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Скільки дронів запустила Росія
За даними військових, атака розпочалася з 18:00 14 березня.
Російські війська застосували 97 ударних безпілотників різних типів, зокрема:
- "Шахед";
- "Гербера";
- "Італмас";
- безпілотники інших типів.
Близько 70 із них становили саме дрони-камікадзе типу "Шахед".
Запуски здійснювалися з пʼяти напрямків: Брянська, Орла, Курська та Міллерово (РФ), а також з Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.
Як працювала українська ППО
Повітряний напад відбивали:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби;
- підрозділи безпілотних систем;
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 90 ворожих безпілотників.
Водночас зафіксовано влучання п’яти ударних дронів у п’яти локаціях. Крім того, падіння уламків збитих БпЛА сталося ще у двох місцях.
"Атака триває, у повітряному просторі перебувають кілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки", - повідомили у Повітряних силах.
Обстріли України
Нагадаємо, напередодні у Сумській області російський безпілотник вдарив по приміському поїзду. Пасажири не постраждали, проте через атаку "Укрзалізниця" тимчасово змінила маршрути.
Також вночі 14 березня росіяни завдали удару дроном по приміському поїзду у Харківській області. Постраждали машиніст та його помічник.
А у Київській області внаслідок масованого обстрілу було знищено виробництво українського бренду одягу JUL та Tago.