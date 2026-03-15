Атака дронов с пяти направлений, около 70 - "Шахедов": как ПВО отразила удар РФ
В ночь на 15 марта российские оккупанты атаковали Украину почти сотней беспилотников различных типов. Около 70 из них были дронами-камикадзе типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Сколько дронов запустила Россия
По данным военных, атака началась с 18:00 14 марта.
Российские войска применили 97 ударных беспилотников различных типов, в частности:
- "Шахед";
- "Гербера";
- "Италмас";
- беспилотники других типов.
Около 70 из них составляли именно дроны-камикадзе типа "Шахед".
Запуски осуществлялись с пяти направлений: Брянска, Орла, Курска и Миллерово (РФ), а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.
Как работала украинская ПВО
Воздушное нападение отражали:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы;
- подразделения беспилотных систем;
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным по состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 90 вражеских беспилотников.
В то же время зафиксировано попадание пяти ударных дронов в пяти локациях. Кроме того, падение обломков сбитых БпЛА произошло еще в двух местах.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности", - сообщили в Воздушных силах.
Обстрелы Украины
Напомним, накануне в Сумской области российский беспилотник ударил по пригородному поезду. Пассажиры не пострадали, однако из-за атаки "Укрзализныця" временно изменила маршруты.
Также ночью 14 марта россияне нанесли удар дроном по пригородному поезду в Харьковской области. Пострадали машинист и его помощник.
А в Киевской области в результате массированного обстрела было уничтожено производство украинского бренда одежды JUL и Tago.