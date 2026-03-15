Атака дронов с пяти направлений, около 70 - "Шахедов": как ПВО отразила удар РФ

08:30 15.03.2026 Вс
2 мин
Есть попадания на ряде локаций
aimg Ірина Глухова
Фото: оккупанты устроили новую атаку на Украину (Getty Images)

В ночь на 15 марта российские оккупанты атаковали Украину почти сотней беспилотников различных типов. Около 70 из них были дронами-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: РФ разрабатывает новую версию ракеты? Что говорят эксперты об угрозе наземных пусков Х-101

Сколько дронов запустила Россия

По данным военных, атака началась с 18:00 14 марта.

Российские войска применили 97 ударных беспилотников различных типов, в частности:

  • "Шахед";
  • "Гербера";
  • "Италмас";
  • беспилотники других типов.

Около 70 из них составляли именно дроны-камикадзе типа "Шахед".

Запуски осуществлялись с пяти направлений: Брянска, Орла, Курска и Миллерово (РФ), а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Как работала украинская ПВО

Воздушное нападение отражали:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы;
  • подразделения беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 90 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание пяти ударных дронов в пяти локациях. Кроме того, падение обломков сбитых БпЛА произошло еще в двух местах.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности", - сообщили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, накануне в Сумской области российский беспилотник ударил по пригородному поезду. Пассажиры не пострадали, однако из-за атаки "Укрзализныця" временно изменила маршруты.

Также ночью 14 марта россияне нанесли удар дроном по пригородному поезду в Харьковской области. Пострадали машинист и его помощник.

А в Киевской области в результате массированного обстрела было уничтожено производство украинского бренда одежды JUL и Tago.

Трамп о возможной сделке с Ираном: условия пока недостаточно хороши
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко