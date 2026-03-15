Атака дронов с пяти направлений, около 70 - "Шахедов": как ПВО отразила удар РФ

В ночь на 15 марта российские оккупанты атаковали Украину почти сотней беспилотников различных типов. Около 70 из них были дронами-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сколько дронов запустила Россия

По данным военных, атака началась с 18:00 14 марта.

Российские войска применили 97 ударных беспилотников различных типов, в частности:

"Шахед";

"Гербера";

"Италмас";

беспилотники других типов.

Около 70 из них составляли именно дроны-камикадзе типа "Шахед".

Запуски осуществлялись с пяти направлений: Брянска, Орла, Курска и Миллерово (РФ), а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Как работала украинская ПВО

Воздушное нападение отражали:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы;

подразделения беспилотных систем;

мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 90 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание пяти ударных дронов в пяти локациях. Кроме того, падение обломков сбитых БпЛА произошло еще в двух местах.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности", - сообщили в Воздушных силах.