Атака дронів на Одесу: пошкоджено водоканал, цех зруйновано вщент
Через дронову атаку росіян в ніч на 30 червня зруйнована частина інфраструктури водоканалу Одеси. Удар припав на авторемонтні майстерні та місце зберігання спецтехніки підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Інфоксводоканала".
Внаслідок обстрілу було пошкоджено кілька десятків одиниць транспорту, зокрема автомобілі ремонтних бригад, екскаватор, автоцистерни та мулонасоси. Ці транспортні засоби використовують для оперативного реагування на аварійні ситуації у місті.
Також повністю зруйновані ремонтні приміщення, де працювали автоелектрики та мотористи, разом з усім обладнанням.
У водоканалі зазначають, що завдяки оперативним діям водіїв та чергових механіків вдалося уникнути ще більших втрат. Працівники самотужки загасили полум’я з автоцистерн до прибуття рятувальників і евакуювали частину вцілілої техніки.
"Хоча й шкоди завдано чимало, проте ніхто з наших співробітників не постраждав. На відновлення техніки та ремонтних цехів знадобиться певний час. Після цієї атаки транспортна логістика та робота аварійних бригад водоканалу буде дещо ускладнена" - йдеться у повідомленні.
Комунальники показали наслідки російської атаки дронами-камікадзе на об’єкти філії "Інфоксводоканал".
Фото: через дронову атаку окупантів зруйнована частина інфраструктури водоканалу Одеси (facebook.com/infoxvodokanal)
Обстріл України
У ніч на 30 червня Росія запустила по Україні 107 дронів різних типів. Сили протиповітряної оборони змогли знешкодити 74 з них - переважно над північними, східними та південними регіонами. Із загальної кількості збитих: 64 безпілотники знищили вогневими засобами, ще 10 - локаційно втрачені або були придушені засобами радіоелектронної боротьби.
Зранку, 30 червня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Кривому Розі. За інформацією місцевої влади, внаслідок атаки у місті постраждали троє людей. Стан 52-річного чоловіка оцінюється як тяжкий. Ще дві жінки - 44 та 54 років - отримали медичну допомогу на місці, їхній стан задовільний.
Також сьогодні вибухи лунали біля Харкова. За словами мера міста Ігоря Терехова, звуки були чутні з околиць, за межами міста.
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