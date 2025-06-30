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Атака дронов на Одессу: поврежден водоканал, полностью разрушен цех

Одесса, Понедельник 30 июня 2025 13:05
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Атака дронов на Одессу: поврежден водоканал, полностью разрушен цех Фото: последствия российской атаки дронами-камикадзе на водоканал Одессы
Автор: Ірина Глухова

Из-за дроновую атаку россиян в ночь на 30 июня разрушена часть инфраструктуры водоканала Одессы. Удар пришелся на авторемонтные мастерские и место хранения спецтехники предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Инфоксводоканала".

В результате обстрела было повреждено несколько десятков единиц транспорта, в том числе автомобили ремонтных бригад, экскаватор, автоцистерны и илососы. Эти транспортные средства используют для оперативного реагирования на аварийные ситуации в городе.

Также полностью разрушены ремонтные помещения, где работали автоэлектрики и мотористы, вместе со всем оборудованием.

В водоканале отмечают, что благодаря оперативным действиям водителей и дежурных механиков удалось избежать еще больших потерь. Работники самостоятельно потушили пламя из автоцистерн до прибытия спасателей и эвакуировали часть уцелевшей техники.

"Хотя и ущерб нанесен немалый, однако никто из наших сотрудников не пострадал. На восстановление техники и ремонтных цехов понадобится определенное время. После этой атаки транспортная логистика и работа аварийных бригад водоканала будет несколько затруднена", - говорится в сообщении.

Коммунальщики показали последствия российской атаки дронами-камикадзе на объекты филиала "Инфоксводоканал".

Фото: из-за атаки оккупантов разрушена часть инфраструктуры водоканала Одессы (facebook.com/infoxvodokanal)

Обстрел Украины

В ночь на 30 июня Россия запустила по Украине 107 дронов различных типов. Силы противовоздушной обороны смогли обезвредить 74 из них - преимущественно над северными, восточными и южными регионами. Из общего количества сбитых: 64 беспилотника уничтожили огневыми средствами, еще 10 - локально потеряны или были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Утром, 30 июня, во время воздушной тревоги раздались взрывы в Кривом Роге. По информации местных властей, в результате атаки в городе пострадали три человека. Состояние 52-летнего мужчины оценивается как тяжелое. Еще две женщины - 44 и 54 лет - получили медицинскую помощь на месте, их состояние удовлетворительное.

Также сегодня взрывы раздавались возле Харькова. По словам мэра города Игоря Терехова, звуки были слышны с окраин, за пределами города.

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