Атака дронов на Одессу: поврежден водоканал, полностью разрушен цех
Из-за дроновую атаку россиян в ночь на 30 июня разрушена часть инфраструктуры водоканала Одессы. Удар пришелся на авторемонтные мастерские и место хранения спецтехники предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Инфоксводоканала".
В результате обстрела было повреждено несколько десятков единиц транспорта, в том числе автомобили ремонтных бригад, экскаватор, автоцистерны и илососы. Эти транспортные средства используют для оперативного реагирования на аварийные ситуации в городе.
Также полностью разрушены ремонтные помещения, где работали автоэлектрики и мотористы, вместе со всем оборудованием.
В водоканале отмечают, что благодаря оперативным действиям водителей и дежурных механиков удалось избежать еще больших потерь. Работники самостоятельно потушили пламя из автоцистерн до прибытия спасателей и эвакуировали часть уцелевшей техники.
"Хотя и ущерб нанесен немалый, однако никто из наших сотрудников не пострадал. На восстановление техники и ремонтных цехов понадобится определенное время. После этой атаки транспортная логистика и работа аварийных бригад водоканала будет несколько затруднена", - говорится в сообщении.
Коммунальщики показали последствия российской атаки дронами-камикадзе на объекты филиала "Инфоксводоканал".
Фото: из-за атаки оккупантов разрушена часть инфраструктуры водоканала Одессы (facebook.com/infoxvodokanal)
Обстрел Украины
В ночь на 30 июня Россия запустила по Украине 107 дронов различных типов. Силы противовоздушной обороны смогли обезвредить 74 из них - преимущественно над северными, восточными и южными регионами. Из общего количества сбитых: 64 беспилотника уничтожили огневыми средствами, еще 10 - локально потеряны или были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Утром, 30 июня, во время воздушной тревоги раздались взрывы в Кривом Роге. По информации местных властей, в результате атаки в городе пострадали три человека. Состояние 52-летнего мужчины оценивается как тяжелое. Еще две женщины - 44 и 54 лет - получили медицинскую помощь на месте, их состояние удовлетворительное.
Также сегодня взрывы раздавались возле Харькова. По словам мэра города Игоря Терехова, звуки были слышны с окраин, за пределами города.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.