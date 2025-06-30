Атака дронов на Одессу: поврежден водоканал, полностью разрушен цех

Из-за дроновую атаку россиян в ночь на 30 июня разрушена часть инфраструктуры водоканала Одессы. Удар пришелся на авторемонтные мастерские и место хранения спецтехники предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Инфоксводоканала".

В результате обстрела было повреждено несколько десятков единиц транспорта, в том числе автомобили ремонтных бригад, экскаватор, автоцистерны и илососы. Эти транспортные средства используют для оперативного реагирования на аварийные ситуации в городе.

Также полностью разрушены ремонтные помещения, где работали автоэлектрики и мотористы, вместе со всем оборудованием.

В водоканале отмечают, что благодаря оперативным действиям водителей и дежурных механиков удалось избежать еще больших потерь. Работники самостоятельно потушили пламя из автоцистерн до прибытия спасателей и эвакуировали часть уцелевшей техники.

"Хотя и ущерб нанесен немалый, однако никто из наших сотрудников не пострадал. На восстановление техники и ремонтных цехов понадобится определенное время. После этой атаки транспортная логистика и работа аварийных бригад водоканала будет несколько затруднена", - говорится в сообщении.

Коммунальщики показали последствия российской атаки дронами-камикадзе на объекты филиала "Инфоксводоканал".

Фото: из-за атаки оккупантов разрушена часть инфраструктуры водоканала Одессы (facebook.com/infoxvodokanal)