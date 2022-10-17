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Атака дронів на Київ: Зеленський повідомив про наслідки (відео)

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Україна, Понеділок 17 жовтня 2022 10:36
Атака дронів на Київ: Зеленський повідомив про наслідки (відео) Фото: на Київ триває терористична атака (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У наслідок атаки на Київ постраждав житловий будинок. Проти України триває терористична атака з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Володимира Зеленського у Telegram.

"Цілу ніч і весь ранок ворог влаштовує терор мирного населення. Дрони-камікадзе і ракети атакують всю Україну. У Києві є влучання у житловий будинок", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив президент, "ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться".

"На окупантів чекає лише справедливе покарання й осуд майбутніх поколінь. На нас - перемога", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Вибухи чули у Шевченківському районі міста. Також відомо про пожежу у нежитловій будівлі.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві прогриміли ще два вибухи. Також стало відомо, що внаслідок атаки є потрапляння у житловий будинок.

Що зараз відбувається у столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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