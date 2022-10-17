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Атака дронов на Киев: Зеленский сообщил о последствиях (видео)

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Украина, Понедельник 17 октября 2022 10:36
Атака дронов на Киев: Зеленский сообщил о последствиях (видео) Фото: Киев продолжается террористическая атака (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В результате атаки на Киев пострадал жилой дом. Против Украины идет террористическая атака со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадания в жилой дом", - говорится в сообщении.

Как отметил президент, "враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломать не удастся".

"Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Нас - победа", - добавил он.

Напомним, сегодня кафиры атаковали Киев дронами-камикадзе. Взрывы слышали в Шевченковском районе города. Также известно о пожаре в нежилом здании.

Позже мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве прогремели еще два взрыва . Также стало известно, что в результате атаки попадает в жилой дом .

Что сейчас происходит в столице - читайте в материале РБК-Украина .

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