Атака дронов на Киев: Зеленский сообщил о последствиях (видео)
В результате атаки на Киев пострадал жилой дом. Против Украины идет террористическая атака со стороны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .
"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадания в жилой дом", - говорится в сообщении.
Как отметил президент, "враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломать не удастся".
"Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Нас - победа", - добавил он.
Напомним, сегодня кафиры атаковали Киев дронами-камикадзе. Взрывы слышали в Шевченковском районе города. Также известно о пожаре в нежилом здании.
Позже мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве прогремели еще два взрыва . Также стало известно, что в результате атаки попадает в жилой дом .
Что сейчас происходит в столице - читайте в материале РБК-Украина .