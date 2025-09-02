Атака дронів на Київ: в центрі міста впав уламок

Під час атаки безпілотників на Київ вдень 2 вересня уламок повітряної цілі впав на одній з вулиць в центрі столиці. Екстрені служби працюють на місці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.
"За попередньою інформацією, в Голосіївському районі, на одній з вулиць у центрі міста, виявили уламок повітряної цілі", - розповів мер.
Він уточнив, що пошкоджень будівель поруч немає. Наразі на місті прцюють екстрені служби.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що унаслідок сьогоднішньої атаки дронів на Київ інший уламок збитого безпілотника впав на територію дитячого садка. Це сталося у Дніпровському районі столиці.
Зранку у Києві та низці регіонів України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників. Невдовзі у місті пролунали перші вибухи.
Варто додати, що ворожі дрони протягом трьох годин кружляли над Києвом.
А вночі тривога тривала декілька годин у Київській області. Тоді під російською атакою перебувала Біла Церква. Внаслідок масованого удару пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, школу та інші об'єкти.
Під час ліквідації однієї з пожеж було виявлено загиблу людину.
За даними Повітряних сил, вночі Росія випустила по Україні 150 дронів з п'яти напрямків. Більшість ворожих цілей вдалося знищити, проте було зафіксовано 30 влучань.