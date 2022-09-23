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Атака дронів-камікадзе на Дніпетровську область: є поранені

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Дніпропетровська область, П'ятниця 23 вересня 2022 21:33
Атака дронів-камікадзе на Дніпетровську область: є поранені Фото: внаслідок збиття дронів-камікадзе над Дніпропетровською областю є поранені (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В результаті збиття іранських дронів-камікадзе, які використовують російські окупанти, шестеро людей зазнали поранень в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

"Надвечір сили ППО збили над Дніпропетровщиною два дрони-камікадзе типу "Шахід-136". Один безпілотник впав на подвір'я домогосподарства, там сталася пожежа. Шестеро осіб постраждали, одну людину шпиталізовано. Три господарчі споруди зруйновано, пошкоджено приватний будинок, дві автівки", - написав він.

Лукашук повідомив, що залишки другого дрону виявили на одному з автошляхів Дніпропетровської області. Було пошкоджено 100 квадратних метрів дорожнього покриття.

Окрім того, голова Дніпропетровської обласної ради зазначив, що за уточненою інформацією, після ранкового обстрілу Марганця в місті було пошкоджено 90 приватних житлових будинків. Також пошкоджень зазнали ще понад 50 господарчих споруд, 6 багатоповерхівок, магазини, пошта, аптека, газогони, лінії електропередач. Наразі аварійні бригади вже повернули світло в оселі людей.

Нагадаємо, що сьогодні у Дніпропетровській області лунали вибухи. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Різниченк повідомив, що ЗСУ збили над два ворожі безпілотники.

Зазнаимо, що сьогодні українські військові знищили ще один російський штурмовик Су-25 та 6 іранських дронів-камікадзе.

Окрім того, був збитий іранський ударний дрон "Mohajer-6".

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