Атака дронів-камікадзе на Дніпетровську область: є поранені

В результаті збиття іранських дронів-камікадзе, які використовують російські окупанти, шестеро людей зазнали поранень в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука .

"Надвечір сили ППО збили над Дніпропетровщиною два дрони-камікадзе типу "Шахід-136". Один безпілотник впав на подвір'я домогосподарства, там сталася пожежа. Шестеро осіб постраждали, одну людину шпиталізовано. Три господарчі споруди зруйновано, пошкоджено приватний будинок, дві автівки", - написав він.

Лукашук повідомив, що залишки другого дрону виявили на одному з автошляхів Дніпропетровської області. Було пошкоджено 100 квадратних метрів дорожнього покриття.

Окрім того, голова Дніпропетровської обласної ради зазначив, що за уточненою інформацією, після ранкового обстрілу Марганця в місті було пошкоджено 90 приватних житлових будинків. Також пошкоджень зазнали ще понад 50 господарчих споруд, 6 багатоповерхівок, магазини, пошта, аптека, газогони, лінії електропередач. Наразі аварійні бригади вже повернули світло в оселі людей.