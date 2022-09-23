В Одесі та під Дніпром пролунали вибухи під час тривоги

У п'ятницю, 23 вересня, в Одесі та під Дніпром знову чути вибухи. В областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Думську ".

"В Одесі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, в області працює ППО. Потім було повідомлення, що в Одесі збито ворожий дрон.

Також у Дніпровському районі Дніпропетровської області було чутно звуки вибуху.

"Попередньо, спрацювала ППО", - заявили місцеві Telegram-канали.

Оновлено 18:03

За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Наливайченка, ЗСУ збили над областю два ворожі безпілотники.