В Одесі та під Дніпром пролунали вибухи під час тривоги
У п'ятницю, 23 вересня, в Одесі та під Дніпром знову чути вибухи. В областях оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".
"В Одесі чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, в області працює ППО. Потім було повідомлення, що в Одесі збито ворожий дрон.
Також у Дніпровському районі Дніпропетровської області було чутно звуки вибуху.
"Попередньо, спрацювала ППО", - заявили місцеві Telegram-канали.
Оновлено 18:03
За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Наливайченка, ЗСУ збили над областю два ворожі безпілотники.
Нагадаємо, що в Одесі сьогодні чути вибухи та постріли.
Пізніше повідомили, що росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе, є жертва.
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