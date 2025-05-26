Атака дронів: у Хмельницькій області пошкоджені домівки та підприємства

Масована атака російських дронів

В ніч на 26 травня російські терористи масштабно атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

Близько першої ночі у Києві пролунали перші вибухи через роботу сил ППО по ворожих БпЛА.

У Харкові через атаку дронів пролунали більше 10 вибухів.

Близько четвертої ранку російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили по Україні крилаті ракети Х-101/555. Головна їхня кількість була скерована для удару по району міста Старокостянтинів Хмельницької області.

Крім того, агресор атакував Запорізьку область. Внаслідок атаки зафіксовані руйнування та поранені серед жителів.

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