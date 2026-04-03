Атака дрона остановила ключевую установку одного из крупнейших НПЗ России

19:11 03.04.2026 Пт
2 мин
Эта установка обеспечивает 28% общей мощности завода
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: ВСУ атаковали дроном Ново-Уфимский НПЗ (Getty Images)

Атака дрона остановила одну из крупнейших установок на Ново-Уфимском НПЗ, который принадлежит "Роснефти".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: ВСУ атаковали НПЗ "Башнефть-Новойл" за 1400 километров от Украины

Агентство отмечает, что после атаку украинского дрона в четверг, 2 апреля, на заводе произошел пожар. Из-за этого НПЗ был вынужден остановить одну из крупнейших установок первичной переработки нефти.

Три источника в отрасли сообщили, что возгорание произошло именно на установке CDU-5 Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода. Она обеспечивает около 28% общей мощности НПЗ.

В компании не предоставили комментария в ответ на запрос Reuters. Известно, что на предприятии работают еще три установки первичной переработки нефти.

В 2024 году Ново-Уфимский НПЗ переработал 3,8 млн тонн нефти, или около 76 тысяч баррелей в сутки. Это составляет 1,4% от общего объема переработки нефти в России.

За тот же период завод произвел 1,2 млн тонн бензина, 2,6 млн тонн дизельного топлива и 1,1 млн тонн мазута.

Поражение объектов РФ

Напомним, мартовская кампания стала продолжением системных ударов по российской военной и нефтяной инфраструктуре. 31 марта беспилотники в пятый раз за 10 дней атаковали порт Усть-Луга, поразив нефтеперерабатывающий терминал.

По данным Reuters, из-за атак дронов, удара по нефтепроводу и захвата танкеров было приостановлено не менее 40% экспортных мощностей РФ.

Кроме того, Силы обороны в ночь на 28 марта нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Ярославский" в России. Его продукция, в частности дизель и реактивное топливо, имеет критическое значение для логистики вражеской армии.

Ранее, 26 марта, под ударом оказался Киришский НПЗ в Ленинградской области. Это предприятие является вторым по мощности в стране-агрессоре - в результате атаки на заводе вспыхнул масштабный пожар.

