Атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла, у місті оголосили день жалоби

Російський удар по Дніпру вчергове приніс жертви та значні руйнування. У місті на завтра оголошено день жалоби.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Дніпра Бориса Філатова та заяву глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
За словами Філатова, у місті на завтра, 30 березня, оголошено день жалоби за загиблими.
Він розповів, що на місцях ворожих ударів наразі працюють екстрені служби, комунальники та спецтехніка.
"Рахуємо збитки, та вже зараз відомо, що у будинках треба буде замінити щонайменше 1,5 тисячі вікон. Я зустрічаюся з усіма відповідальними особами, тож жодне ОСББ, жодну багатоповерхівку у біді ми не залишимо", - наголосив мер.
Водночас він повідомив, що вони окремо обговорювали ситуацію з власниками зруйнованого готельно-ресторанного комплексу.
"Там дивом ніхто не загинув. З рештою місто намагатиметься допомогти як зможе. Зокрема відпрацьовуємо процедуру зниження земельного податку для цього закладу", - підсумував він.
Водночас Лисак повідомив, що у місті збільшилася кількість потерпілих. Загальна кількість постраждалих сягнула 24 осіб, з них 9 - ушпиталені.
Нагадаємо, що Росія масовано атакувала Дніпро дронами ввечері 28 березня, спричинивши масштабні руйнування. У місті спалахнули пожежі, пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, адмінбудівля, склади та гаражі. Окупанти також знищили один із відомих готельно-ресторанних комплексів.
За даними ДСНС та місцевої влади, станом на ранок загинули щонайменше четверо людей, ще понад 20 отримали поранення.
Детальніше про те, як виглядає Дніпро після масованого нальоту дронів, можна дізнатись за посиланням.
Зауважимо, що загалом у ніч на 29 березня Росія випустила по Україні майже 200 дронів. Сили ППО знищили більш як 90 безпілотників, ще десятки ворожих дронів-імітаторів втратили керування без негативних наслідків.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що удар по Дніпру - це відповідь російського диктатора Володимира Путіна на пропозиції США щодо припинення вогню.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.