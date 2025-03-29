ua en ru
Сб, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росіяни атакували Україну 172 дронами з п'яти напрямків: як відпрацювала ППО

Субота 29 березня 2025 08:54
UA EN RU
Росіяни атакували Україну 172 дронами з п'яти напрямків: як відпрацювала ППО Фото: ППО збила 94 дрони (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія атакувала Україну, запустивши 172 дрони з п'яти напрямків. Українська ППО знищила більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

У ніч на 29 березня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак безпілотниками, запустивши 172 ударні БпЛА Shahed та безпілотники-імітатори з території Росії та окупованого Криму.

Атака велася з напрямків Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська та Чауди. Проте українська ППО діяла на випередження: у повітря вступили винищувачі, зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Станом на ранок 29 березня підтверджено збиття 94 ворожих дронів на півночі, сході та в центрі країни. Ще 69 безпілотників-імітаторів втратили орієнтацію та не досягли своїх цілей, не завдавши шкоди.

Нагадаємо, що за минулу добу зафіксовано 183 бойові зіткнення. Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши п’ять ракет, 94 авіаударів, скинувши 179 керованих авіабомб, здійснив 5899 обстрілів, з них 145 - з реактивних систем залпового вогню, та 2853 удари дронами-камікадзе.

Крім того, з 28 на 29 березня, російська армія втратила 1740 військових, 64 артилерійські системи та 23 танки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ППО Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Масштабні пожежі, потрощені будинки і ресторан: як виглядає Дніпро після масованої атаки
Масштабні пожежі, потрощені будинки і ресторан: як виглядає Дніпро після масованої атаки
DAILY
Угода по надрах зі США: що не так з ідеєю Трампа і чим ризикує Україна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Угода по надрах зі США: що не так з ідеєю Трампа і чим ризикує Україна