Масштабні пожежі, потрощені будинки і ресторан: як виглядає Дніпро після масованої атаки

Армія РФ пізно ввечері 28 березня масовано атакувала Дніпро. "Прильоти" зафіксовані у кількох локаціях, внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Як виглядає Дніпро після нальоту дронів - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Також відомо, що внаслідок масованої атаки дронів у Дніпрі був пошкоджений готельно-ресторанний комплекс. Місцеві ЗМІ повідомляють, що пошкоджений комплекс Bartolomeo. Через російську атаку на території комплексу виникла пожежа. Як зазначають ЗМІ, усіх працівників та гостей комплексу евакуювали. Станом на ранок відомо, що кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 21. Наймолодшим з постраждалих - 19 років. Найстаршому - 74 роки.

Крім того, потрощені десятки автівок, є знищені мотоцикли.

За даними місцевої влади, вогнем знищені чотири приватні будинки, ще щонайменше 10 - пошкоджені. Понівечені й декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі.

Усі ніч у Дніпрі ліквідовували наслідки ворожої атаки. Масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі Станом на ранок всі пожежі, що виникли вдалося загасити. Рятувальники зазначають, що горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, сили ППО знищили у регіоні 16 ворожих дронів. Дніпро опинився під масованою атакою.

Варто додати, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська в ніч на 29 березня випустили по Україні 172 дрони. Сили ППО знищили 94 дрони, ще 69 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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