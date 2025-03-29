Атака на Днепр: количество пострадавших возросло, в городе объявили день траура

По словам Филатова, в городе на завтра, 30 марта, объявлен день траура по погибшим.

Он рассказал, что на местах вражеских ударов сейчас работают экстренные службы, коммунальщики и спецтехника.

"Считаем убытки, и уже сейчас известно, что в домах надо будет заменить не менее 1,5 тысячи окон. Я встречаюсь со всеми ответственными лицами, поэтому ни одно ОСМД, ни одну многоэтажку в беде мы не оставим", - подчеркнул мэр.

В то же время он сообщил, что они отдельно обсуждали ситуацию с владельцами разрушенного гостинично-ресторанного комплекса.

"Там чудом никто не погиб. С остальными город будет пытаться помочь как сможет. В частности отрабатываем процедуру снижения земельного налога для этого заведения", - подытожил он.

В то же время Лысак сообщил, что в городе увеличилось количество пострадавших. Общее количество пострадавших достигло 24 человек, из них 9 - госпитализированы.