Сибіга: удар по Дніпру - це відповідь Путіна на пропозиції США щодо припинення вогню

Масована атака на Дніпру - це відповідь російського диктатора Володимира Путіна на пропозиції США щодо припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).

"Знову атакують житлові квартали. Це відповідь Путіна на пропозиції США щодо припинення вогню: більше воєнних злочинів і нападів на мирне населення", - заявив Сибіга.

Сибіга наголосив, що такі дії Росії - це відповідь на мирні ініціативи США.

Глава МЗС зазначив, що внаслідок удару російських безпілотників по Дніпру минулої ночі загинуло четверо людей, понад два десятки людей отримали поранення, у тому числі вагітна жінка.

Масований удар по Дніпру

Росія масовано атакувала Дніпро дронами ввечері 28 березня. У місті виникли пожежі, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі. Також росіяни знищили відомий готельно-ресторанний комплекс у Дніпрі.

За даними ДСНС та місцевої влади, станом на ранок відомо про чотирьох загинулих у Дніпрі, ще 21 особа постраждала. Як виглядає Дніпро після масованого нальоту дронів - за посиланням.

Загалом в ніч на 29 березня Росія атакувала Україну 172 дронами. Сили ППО знищили 94 дрони, ще 69 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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