Згорів дотла. Як виглядає відомий комплекс Bartolomeo після атаки на Дніпро

Російські загарбники вдарили по відомому готельно-ресторанному комплексу Bartolomeo у Дніпрі. Внаслідок атаки заклад був знищений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наше місто".

Як виглядає комплекс Bartolomeo для удару dnipro.dityvmisti.ua

На опублікованих у мережі кадрах можна помітити, що готельно-ресторанний комплекс фактично згорів дотла та був знищений внаслідок російської атаки.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв. Усіх працівників та гостей комплексу евакуювали.

Зокрема, під удар ворога потрапив готельно-ресторанний комплекс Bartolomeo. Як повідомила адміністрація закладу, влучання було в банкет-хол ресторану Bartolomeo.

Пізно ввечері 28 березня російські дрони масовано атакували Дніпро. Внаслідок нальоту ворожих безпілотників у місті виникло кілька пожеж.

Удар по Дніпру

Нагадаємо, в ніч на 29 березня Росія атакувала Україну 172 дронами. Сили ППО знищили 94 дрони, ще 69 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Російські війська пізно ввечері 28 березня масовано атакували дронами Дніпро. Внаслідок атаки виникли пожежі, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі.

Станом на ранок відомо, що кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 21, четверо осіб загинули. Як виглядає Дніпро після атаки - за посиланням.

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