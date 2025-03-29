Атака на Дніпро: кількість постраждалих зросла, у місті оголосили день жалоби

Російський удар по Дніпру вчергове приніс жертви та значні руйнування. У місті на завтра оголошено день жалоби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Дніпра Бориса Філатова та заяву глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За словами Філатова, у місті на завтра, 30 березня, оголошено день жалоби за загиблими.

Він розповів, що на місцях ворожих ударів наразі працюють екстрені служби, комунальники та спецтехніка.

"Рахуємо збитки, та вже зараз відомо, що у будинках треба буде замінити щонайменше 1,5 тисячі вікон. Я зустрічаюся з усіма відповідальними особами, тож жодне ОСББ, жодну багатоповерхівку у біді ми не залишимо", - наголосив мер.

Водночас він повідомив, що вони окремо обговорювали ситуацію з власниками зруйнованого готельно-ресторанного комплексу.

"Там дивом ніхто не загинув. З рештою місто намагатиметься допомогти як зможе. Зокрема відпрацьовуємо процедуру зниження земельного податку для цього закладу", - підсумував він.

Водночас Лисак повідомив, що у місті збільшилася кількість потерпілих. Загальна кількість постраждалих сягнула 24 осіб, з них 9 - ушпиталені.