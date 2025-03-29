Атака на Днепр: количество пострадавших возросло, в городе объявили день траура
Российский удар по Днепру в очередной раз принес жертвы и значительные разрушения. В городе на завтра объявлен день траура.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Днепра Бориса Филатова и заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
По словам Филатова, в городе на завтра, 30 марта, объявлен день траура по погибшим.
Он рассказал, что на местах вражеских ударов сейчас работают экстренные службы, коммунальщики и спецтехника.
"Считаем убытки, и уже сейчас известно, что в домах надо будет заменить не менее 1,5 тысячи окон. Я встречаюсь со всеми ответственными лицами, поэтому ни одно ОСМД, ни одну многоэтажку в беде мы не оставим", - подчеркнул мэр.
В то же время он сообщил, что они отдельно обсуждали ситуацию с владельцами разрушенного гостинично-ресторанного комплекса.
"Там чудом никто не погиб. С остальными город будет пытаться помочь как сможет. В частности отрабатываем процедуру снижения земельного налога для этого заведения", - подытожил он.
В то же время Лысак сообщил, что в городе увеличилось количество пострадавших. Общее количество пострадавших достигло 24 человек, из них 9 - госпитализированы.
Массированный удар по Днепру
Напомним, что Россия массированно атаковала Днепр дронами вечером 28 марта, вызвав масштабные разрушения. В городе вспыхнули пожары, повреждены жилые дома, учебное заведение, админздание, склады и гаражи. Оккупанты также уничтожили один из известных гостинично-ресторанных комплексов.
По данным ГСЧС и местных властей, по состоянию на утро погибли по меньшей мере четыре человека, еще более 20 получили ранения.
Подробнее о том, как выглядит Днепр после массированного налета дронов, можно узнать по ссылке.
Заметим, что всего в ночь на 29 марта Россия выпустила по Украине почти 200 дронов. Силы ПВО уничтожили более 90 беспилотников, еще десятки вражеских дронов-имитаторов потеряли управление без негативных последствий.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что удар по Днепру - это ответ российского диктатора Владимира Путина на предложения США о прекращении огня.
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