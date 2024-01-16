Атака безпілотників по Воронежу була спрямована на аеродром "Балтимор", - ЗМІ

У російському місті Воронеж раніше заявили про "атаку безпілотників". Уламки нібито збитого дрона пошкодили одну з багатоповерхівок, а у місті ввели режим надзвичайного стану.

Як з'ясувала ASTRA, 2 БПЛА було збито безпосередньо в районі військового аеродрому "Балтимор". За попередньою інформацією, пошкоджень (на аеродромі - ред.) немає.

Зокрема, багатоповерховий будинок, який начебто було пошкоджено внаслідок збиття БПЛА, розташований за 7 км від аеродрому.

У повідомленні стверджують, що уламки ще одного безпілотника знайшли поблизу будинку на вулиці Острогозька, що розташований за 2 кілометри від аеродрому.

"Уламки ще одного БПЛА впали в районі села Архангельське, іншого - в районі села Новогрем'яченське. Ще 2 БПЛА впали в селі Дівиця", - стверджують в ASTRA.

Згідно з відкритими даними, на аеродромі "Балтимор" дислокується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаполк.

"Аеродром регулярно використовують ПКС РФ для нанесення авіаударів по території України з 24 лютого 2022 року", - зазначили наостанок у повідомленні.