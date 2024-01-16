Атака безпілотників по Воронежу була спрямована на аеродром "Балтимор", - ЗМІ

Безпілотники, які атакували Воронеж в ніч на 16 січня, мали на меті вразити військову ціль у РФ. Два із восьми БПЛА було збито над аеродромом "Балтимор".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.
У російському місті Воронеж раніше заявили про "атаку безпілотників". Уламки нібито збитого дрона пошкодили одну з багатоповерхівок, а у місті ввели режим надзвичайного стану.
Як з'ясувала ASTRA, 2 БПЛА було збито безпосередньо в районі військового аеродрому "Балтимор". За попередньою інформацією, пошкоджень (на аеродромі - ред.) немає.
Зокрема, багатоповерховий будинок, який начебто було пошкоджено внаслідок збиття БПЛА, розташований за 7 км від аеродрому.
У повідомленні стверджують, що уламки ще одного безпілотника знайшли поблизу будинку на вулиці Острогозька, що розташований за 2 кілометри від аеродрому.
"Уламки ще одного БПЛА впали в районі села Архангельське, іншого - в районі села Новогрем'яченське. Ще 2 БПЛА впали в селі Дівиця", - стверджують в ASTRA.
Згідно з відкритими даними, на аеродромі "Балтимор" дислокується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаполк.
"Аеродром регулярно використовують ПКС РФ для нанесення авіаударів по території України з 24 лютого 2022 року", - зазначили наостанок у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно російське Міноборони заявило, що нібито у Саратовській області збили дрон, звинувативши Україну. Губернатор області уточнив, що безпілотник знищили над територією Енгельського району. Там знаходиться аеродром "Енгельс", де базуються стратегічні бомбардувальники РФ - Ту-160 та Ту-95МС, які росіяни застосовують для ударів по Україні.
Пізніше російські ЗМІ заявили, що безпілотника було два, їх нібито збили, вони впали на територію військового аеродрому "Енгельс 2".
За даними джерела РБК-Україна в спецслужбах, за польотом дронів туди стоять Сили безпеки та оборони.
Також росіяни заявили про нову атаку дронів вночі 11 січня. За їх словами, у Калузі нібито була пошкоджена насосна станція.
Вчора у Росії скаржилися на чергову атаку безпілотника на Бєлгород. Його нібито збила російська ППО на підльоті до міста.
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