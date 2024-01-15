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У Росії заявили про чергову атаку дрону на Бєлгород

Понеділок 15 січня 2024 20:38
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У Росії заявили про чергову атаку дрону на Бєлгород Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Росії заявили про чергову атаку безпілотника на Бєлгород. Його нібито збило російське ППО на підльоті до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське ЗМІ "ТАСС".

"У Бєлгородському районі системою ППО збито безпілотник літакового типу на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки безпілотника, пошкоджено два приватні будинки: вибито вікна, посічено паркан та пошкоджено господарську споруду. При цьому постраждалих начебто немає.

Вибухи у Бєлгородській області

Останнім часом у Бєлгородській області РФ дедалі частіше лунають вибухи. Росіяни скаржаться на ракетні удари та атаки безпілотників.

Зокрема, вибухи мешканці Бєлгородської області чули увечері 8 січня. Тоді в мережі публікували відео із роботою російської ППО.

Також вибухи у Бєлгороді лунали 30 грудня. Російські ЗМІ писали про обстріл міста.

Після цього джерела РБК-Україна повідомили про те, що українські захисники вдарили по військових об'єктах у місті.

При цьому днями на Бєлгородщині поскаржилися на атаку безпілотника. За словами росіян, він нібито завдав "удару" по об'єкту електропостачання.

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Війна Росії проти України Бєлгородська область
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