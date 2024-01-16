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Атака беспилотников по Воронежу была направлена на аэродром "Балтимор", - СМИ

Фото: атака БПЛА по Воронежу преследовала цель поражения аэродрома Балтимор (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Беспилотники, атаковавшие Воронеж в ночь на 16 января, преследовали цель поразить военную цель в РФ. Два из восьми БПЛА были сбиты над аэродромом "Балтимор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

В российском городе Воронеж ранее заявили об "атаке беспилотников". Обломки якобы сбитого дрона повредили одну из многоэтажек, а в городе ввели режим чрезвычайного положения.

Как выяснила ASTRA, 2 БПЛА были сбиты непосредственно в районе военного аэродрома "Балтимор". По предварительной информации, повреждений (на аэродроме - ред.) нет.

В частности, многоэтажный дом, который якобы был поврежден в результате сбития БПЛА, расположен в 7 км от аэродрома.

В сообщении утверждают, что обломки еще одного беспилотника обнаружили вблизи дома на улице Острогожская, расположенном в 2 километрах от аэродрома.

"Обломки еще одного БПЛА упали в районе села Архангельское, другого - в районе села Новогремяченское. Еще 2 БПЛА упали в селе Девица", - утверждают в ASTRA.

Согласно открытым данным, на аэродроме "Балтимор" дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк.

"Аэродром регулярно используют ПКС РФ для нанесения авиаударов по территории Украины с 24 февраля 2022 года", - отметили в заключение в сообщении.

"Хлопок" в России

Напомним, недавно российское Минобороны заявило, что якобы в Саратовской области сбили дрон, обвинив Украину. Губернатор области уточнил, что беспилотник был уничтожен над территорией Энгельского района. Там находится аэродром "Энгельс", где базируются стратегические бомбардировщики РФ - Ту-160 и Ту-95МС, которые россияне применяют для ударов по Украине.

Позже российские СМИ заявили, что беспилотника было два, их якобы сбили, они упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2".

По данным источника РБК-Украина в спецслужбах, за полетом дронов туда стоят Силы безопасности и обороны.

Также россияне заявили о новой атаке дронов ночью 11 января. По их словам, в Калуге якобы была повреждена насосная станция.

Вчера в России жаловались на очередную атаку беспилотника на Белгород. Его якобы сбил российский ПВО на подлете в город.

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Воронеж