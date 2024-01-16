Росіяни заявили про "атаку дронів" на Воронеж: у місті ввели режим надзвичайного стану

У російському місті Воронеж скаржаться на "атаку безпілотників" в ніч на 16 січня. Уламки нібито збитого дрона пошкодили одну з багатоповерхівок. У місті ввели режим надзвичайного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони РФ та російські Telegram-канали.

У Міноборони РФ стверджують, що російські сили ППО нібито знищили п'ять і перехопили три безпілотники над Воронежем. Також ще чотири дрони були перехоплені над Бєлгородською областю.

Пізніше губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що уламки збитого дрона потрапили в одну з квартир житлового будинку, ще в кількох будинках вибито скло.

Мер міста Вадим Кстенін вже оголосив, що у Воронежі запроваджено режим надзвичайної ситуації "для оперативності прийняття рішень".

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"Бавовна" в Росії

Нагадаємо, нещодавно російське Міноборони заявило, що нібито у Саратовській області збили дрон, звинувативши Україну. Губернатор області уточнив, що безпілотник знищили над територією Енгельського району. Там знаходиться аеродром "Енгельс", де базуються стратегічні бомбардувальники РФ - Ту-160 та Ту-95МС, які росіяни застосовують для ударів по Україні.

Пізніше російські ЗМІ заявили, що безпілотника було два, їх нібито збили, вони впали на територію військового аеродрому "Енгельс 2".

За даними джерела РБК-Україна в спецслужбах, за польотом дронів туди стоять Сили безпеки та оборони.

Також росіяни заявили про нову атаку дронів вночі 11 січня. За їх словами, у Калузі нібито була пошкоджена насосна станція.

Вчора у Росії скаржилися на чергову атаку безпілотника на Бєлгород. Його нібито збила російська ППО на підльоті до міста.