Астронавти записали звернення до людства перед зникненням сигналу за Місяцем

Астронавти NASA космічного корабля "Оріон" втратили зв'язок із Землею перед тим, як зникнути за Місяцем на 40 хвилин. Перед цим вони лишили послання людям.

Про це заявив адміністратор NASA Джаред Айзекман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Х та CNN.

Перед відправленням астронавти сказали, що сподіваються забути цю місію, але її пам’ятатимуть як момент, коли люди почали вірити, що Америка знову може зробити майже неможливе та змінити світ.

"Артеміда II" досягла максимальної відстані від Землі. На зворотному боці Місяця, за 252 756 миль, Рід, Віктор, Крістіна та Джеремі подолали від Землі більшу відстань, ніж будь-яка людина в історії, і тепер розпочинають свою подорож додому", - написав адміністратор NASA.

Однак під час свого польоту космічний корабель зник з радарів біля місяця. Це вважається очікуваним явищем, оскільки Місяць подавляє сигнал.

Перед своїм зникненням астронавти лишили людям послання на землю.

"До всіх вас, внизу на Землі, і навколо Землі - ми любимо вас з Місяця", - передали вони людям.

Спеціаліст місії Крістіна Кох додала у посланні наступні слова:

"Ми досліджуватимемо, ми будуватимемо, ми будуватимемо кораблі. Ми знову відвідаємо космос. Ми будуватимемо наукові форпости. Ми керуватимемо марсоходами. Ми займатимемося радіоастрономією. Ми засновуватимемо компанії. Ми зміцнюватимемо промисловість. Ми надихатимемо!", - сказала вона від обличчя всіх астронавтів.

Врешті астронавти відновили зв'язок з Центром управління польотами NASA в Х'юстоні і їх привітали з поверненням.