Астронавти записали звернення до людства перед зникненням сигналу за Місяцем

04:40 07.04.2026 Вт
2 хв
Зникнення сигналу біля Місяця є очікуваним явищем
aimg Юлія Маловічко
Астронавти записали звернення до людства перед зникненням сигналу за Місяцем Фото: астронавт (Getty Images)

Астронавти NASA космічного корабля "Оріон" втратили зв'язок із Землею перед тим, як зникнути за Місяцем на 40 хвилин. Перед цим вони лишили послання людям.

Про це заявив адміністратор NASA Джаред Айзекман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Х та CNN.

Читайте також: Виявлено астероїд, який має найбільші шанси врізатися в Землю: дата "зіткнення"

Перед відправленням астронавти сказали, що сподіваються забути цю місію, але її пам’ятатимуть як момент, коли люди почали вірити, що Америка знову може зробити майже неможливе та змінити світ.

"Артеміда II" досягла максимальної відстані від Землі. На зворотному боці Місяця, за 252 756 миль, Рід, Віктор, Крістіна та Джеремі подолали від Землі більшу відстань, ніж будь-яка людина в історії, і тепер розпочинають свою подорож додому", - написав адміністратор NASA.

Однак під час свого польоту космічний корабель зник з радарів біля місяця. Це вважається очікуваним явищем, оскільки Місяць подавляє сигнал.

Перед своїм зникненням астронавти лишили людям послання на землю.

"До всіх вас, внизу на Землі, і навколо Землі - ми любимо вас з Місяця", - передали вони людям.

Спеціаліст місії Крістіна Кох додала у посланні наступні слова:

"Ми досліджуватимемо, ми будуватимемо, ми будуватимемо кораблі. Ми знову відвідаємо космос. Ми будуватимемо наукові форпости. Ми керуватимемо марсоходами. Ми займатимемося радіоастрономією. Ми засновуватимемо компанії. Ми зміцнюватимемо промисловість. Ми надихатимемо!", - сказала вона від обличчя всіх астронавтів.

Врешті астронавти відновили зв'язок з Центром управління польотами NASA в Х'юстоні і їх привітали з поверненням.

Нагадаємо, астронавт NASA під час польоту до Місяця зробив унікальний знімок Землі з космічного корабля Orion. Він став першим подібним кадром за 54 роки.

Ще повідомлялось, що місія Artemis II зіткнулася з першими технічними труднощами під час польоту до Місяця. Зокрема, екіпаж повідомив про збій у роботі космічного туалету.

Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
