NASA вперше за 54 роки показало унікальний знімок Землі

Астронавт NASA під час польоту до Місяця зробив унікальний знімок Землі з космічного корабля Orion. Він став першим подібним кадром за 54 роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.
Астронавт Рід Вайзман під час місії Artemis II зробив унікальний знімок Землі з ілюмінатора корабля Orion.
Фото було зроблене після виконання маневру виходу на траєкторію польоту до Місяця.
На ньому видно одразу кілька рідкісних явищ. Зокрема, у верхній правій і нижній лівій частинах кадру помітні полярні сяйва, а в нижньому правому куті - зодіакальне світло.
Це явище виникає, коли сонячне світло відбивається від космічного пилу, тому із Землі його майже не видно
Artemis 2 - це фактично "генеральна репетиція" перед поверненням людини на поверхню Місяця. Це перший етап сучасної місячної програми NASA, під час якого на борту космічного корабля перебуватимуть люди.
Головні факти, які пояснюють суть місії:
Фактично, Artemis 2 має довести, що нові технології NASA є достатньо безпечними та надійними для тривалих подорожей людини в космосі.
Нагадаємо, місія Artemis II зіткнулася з першими технічними труднощами під час польоту до Місяця. Зокрема, екіпаж повідомив про збій у роботі космічного туалету.
Астронавти зафіксували миготіння індикатора несправності, який сигналізував про проблему з контролером і звернулися до наземних фахівців.