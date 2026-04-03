NASA вперше за 54 роки показало унікальний знімок Землі

Астронавт Рід Вайзман під час місії Artemis II зробив унікальний знімок Землі з ілюмінатора корабля Orion.

Фото було зроблене після виконання маневру виходу на траєкторію польоту до Місяця.

На ньому видно одразу кілька рідкісних явищ. Зокрема, у верхній правій і нижній лівій частинах кадру помітні полярні сяйва, а в нижньому правому куті - зодіакальне світло.

Фото: вигляд Землі з космічного корабля Orion (nasa.gov)

Це явище виникає, коли сонячне світло відбивається від космічного пилу, тому із Землі його майже не видно

Що відомо про місію

Artemis 2 - це фактично "генеральна репетиція" перед поверненням людини на поверхню Місяця. Це перший етап сучасної місячної програми NASA, під час якого на борту космічного корабля перебуватимуть люди.

Головні факти, які пояснюють суть місії:

Повернення через пів століття. Це перший випадок з 1972 року (після завершення програми "Аполлон"), коли людство покидає низьку навколоземну орбіту, щоб вирушити у глибокий космос до іншого небесного тіла.

Головний іспит для техніки. Космічний корабель Orion та надпотужну ракету SLS уже випробовували без людей у 2022 році. Тепер головне завдання - перевірити, як у реальних умовах працюють системи, від яких залежить життя екіпажу: очищення повітря, зв’язок із Землею та навігація.

Політ без висадки. У межах Artemis 2 астронавти не будуть сідати на Місяць. Корабель облетить супутник по траєкторії "вільного повернення" і попрямує назад до Землі.

Шлях до висадки. Успіх цієї місії відкриє шлях до наступного кроку - Artemis 3. Саме під час третього етапу люди вперше за десятиліття знову ступлять на поверхню Місяця.

Фактично, Artemis 2 має довести, що нові технології NASA є достатньо безпечними та надійними для тривалих подорожей людини в космосі.