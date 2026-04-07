Астронавты записали обращение к человечеству перед исчезновением сигнала за Луной

Астронавты NASA космического корабля "Орион" потеряли связь с Землей перед тем, как исчезнуть за Луной на 40 минут. Перед этим они оставили послание людям.

Об этом заявил администратор NASA Джаред Айзекман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Х и CNN .

Перед отправлением астронавты сказали, что надеются забыть эту миссию, но ее будут помнить как момент, когда люди начали верить, что Америка снова может сделать почти невозможное и изменить мир.

"Артемида II" достигла максимального расстояния от Земли. На обратной стороне Луны, за 252 756 миль, Рид, Виктор, Кристина и Джереми преодолели от Земли большее расстояние, чем любой человек в истории, и теперь начинают свое путешествие домой", - написал администратор NASA.

Однако во время своего полета космический корабль исчез с радаров возле луны. Это считается ожидаемым явлением, поскольку Луна подавляет сигнал.

Перед своим исчезновением астронавты оставили людям послание на землю.

"Ко всем вам, внизу на Земле, и вокруг Земли - мы любим вас с Луны", - передали они людям.

Специалист миссии Кристина Кох добавила в послании следующие слова:

"Мы будем исследовать, мы будем строить, мы будем строить корабли. Мы снова посетим космос. Мы будем строить научные форпосты. Мы будем управлять марсоходами. Мы будем заниматься радиоастрономией. Мы будем основывать компании. Мы будем укреплять промышленность. Мы будем вдохновлять!", - сказала она от лица всех астронавтов.

Наконец астронавты восстановили связь с Центром управления полетами NASA в Хьюстоне и их поздравили с возвращением.