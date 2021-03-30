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AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса

Автор: Игорь Литвиненко

Англо-шведская компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса. Теперь она будет носить название Vaxzevria вместо "Вакцина COVID-19 AstraZeneca".

Об этом сообщает Агентство медицинских продуктов Швеции.

Отмечается, что изменение названия не влечет за собой каких-либо других изменений параметров препарата. При этом маркировка и упаковка вакцины могут отличаться.

Напомним, в марте ряд стран в ЕС заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов. Однако после проведения дополнительных исследований европейский регулятор одобрил дальнейшее использование вакцины.

Также РБК-Украина писало, что во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что польза вакцины AstraZeneca перевешивает риски.

При этом на прошлой неделе американские федеральные органы здравоохранения заявили, что компания AstraZeneca могла предоставить "устаревшую информацию" об испытаниях своей вакцины.

Позже AstraZeneca обновила свое исследование о вакцине, подтвердив ее эффективность на уровне 76%.

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Новости Украины COVID-19КоронавирусВакцина от коронавируса
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