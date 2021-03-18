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Европейский регулятор одобрил дальнейшее применение вакцины AstraZeneca

Новина українською → Евросоюз, Четверг 18 марта 2021 18:20
Европейский регулятор одобрил дальнейшее применение вакцины AstraZeneca Фото: вакцина AstraZeneca от коронавируса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Европейское агентство по контролю медикаментов (EMA) одобрило дальнейшую вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Регулятор не выявил возможность увеличения риска тромбоза от применения вакцины.

Об этом сказано во время брифинга EMA.

Глава агентства Эмер Кук подтвердила, что вакцина является эффективной и безопасной, а польза от нее существенно перевешивает возможные риски.

В EMA заявили, что вакцина AstraZeneca не приводит к увеличению риска проблем со свертыванием крови и образования тромбов. В то же время, в агентстве не исключили, что между случаями тромбоза и применением вакцины есть связи и изучение этой ситуации продолжится.

Напомним, что в течение последних недель ряд стран Европы остановили вакцинацию AstraZeneca в связи со случаями тромбоза у пациентов, получивших дозу этой вакцины.

Во вторник стало известно, что Италия и Франция готовы возобновить вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Они ждут сигнала от европейского регулятора.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах не нашли связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca от коронавируса и случаями тромбозов у пациентов, которые ею привились.

В то же время, в Норвегии ученые выяснили, что вакцина против коронавируса от британо-шведской компании AstraZeneca вызывает у некоторых людей сильную иммунную реакцию. В дальнейшем она может вести к образованию тромбов.

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