В Канаде приостановили использование вакцины AstraZeneca

Соответствующую рекомендацию Минздраву дал Национальный консультативный комитет Канады по иммунизации (NACI).

"Существует значительная неопределенность в отношении пользы от вакцинирования AstraZeneca взрослых людей в возрасте до 55 лет с учетом потенциальных рисков", - заявила зампред NACI Шелли Дикс.

Отмечается, что риск образования тромбов в настоящее время появляется у одного человека из 100 тыс., что намного выше, чем предполагалось ранее.

По словам доктора Джосс Реймер из рабочей группы по внедрению вакцины в канадской провинции Манитоба, в Европе не обнаружили растущего риска тромбов в целом из-за препарата, однако редкий, но серьезный побочный эффект наблюдался в основном у молодых женщин.