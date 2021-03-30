В Канаде приостановили использование вакцины AstraZeneca
Канада приостановила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Решение касается людей младше 55 лет из-за опасения возникновения тромбов.
Об этом сообщает Associated Press.
Соответствующую рекомендацию Минздраву дал Национальный консультативный комитет Канады по иммунизации (NACI).
"Существует значительная неопределенность в отношении пользы от вакцинирования AstraZeneca взрослых людей в возрасте до 55 лет с учетом потенциальных рисков", - заявила зампред NACI Шелли Дикс.
Отмечается, что риск образования тромбов в настоящее время появляется у одного человека из 100 тыс., что намного выше, чем предполагалось ранее.
По словам доктора Джосс Реймер из рабочей группы по внедрению вакцины в канадской провинции Манитоба, в Европе не обнаружили растущего риска тромбов в целом из-за препарата, однако редкий, но серьезный побочный эффект наблюдался в основном у молодых женщин.
Ранее компания AstraZeneca предоставила информацию, что ее вакцина обеспечивает надежную защиту среди людей всех возрастов. Согласно предыдущим результатам исследования, в котором приняли участие 30 тысяч человек, вакцина показала эффективность в 79%.
После этого американские федеральные органы здравоохранения заявили, что компания AstraZeneca могла предоставить "устаревшую информацию" об испытаниях своей вакцины. В связи с этим, компания обязалась провести новое исследование.
Напомним, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила запретом на экспорт компании AstraZeneca.
Также сообщалось, что Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca.