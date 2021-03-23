AstraZeneca могла предоставить неполную информацию об эффективности вакцины в США

Американские федеральные органы здравоохранения заявили, что компания AstraZeneca могла предоставить "устаревшую информацию" об испытаниях своей вакцины. Информация могла содержать неполное представление об эффективности вакцины.

Компания AstraZeneca предоставила информацию, что ее вакцина обеспечивает надежную защиту среди людей всех возрастов. Согласно результатам исследования, в котором приняли участие 30 тысяч человек, вакцина показала эффективность в 79%. При этом среди вакцинированных не было зафиксировано серьезных побочных эффектов и госпитализаций, тогда как среди тех, кто получал плацебо, таких было пять.

В то же время Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (DSMB) выступил с обеспокоенностью из-за того, что "AstraZeneca, возможно, включила устаревшую информацию из этого исследования, которая, возможно, предоставила неполное представление данных об эффективности".

"Мы настоятельно призываем компанию работать с DSMB для анализа данных об эффективности и обеспечения максимально быстрого обнародования наиболее точных и актуальных данных об эффективности", - говорится в заявлении.

В AstraZeneca отметили, что изучают такую возможность.