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Польза вакцины AstraZeneca перевешивает риски, - комитет ВОЗ

Новина українською → Женева, Пятница 19 марта 2021 18:30
Польза вакцины AstraZeneca перевешивает риски, - комитет ВОЗ Фото: вакцина AstraZeneca (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Комитет Всемирной организации здравоохранения по безопасности вакцин пришел к выводу, что польза вакцины AstraZeneca перевешивает риски. Однако государствам рекомендовали продолжать мониторить сообщения о возможных побочных эффектах.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

"Вакцина AstraZeneca от заболевания COVID-19, включая вакцину Covishield, продолжает иметь позитивный профиль в том, что касается пользы и рисков, обладая огромным потенциалом предотвращения инфицирования и снижения смертности в мире", - говорится в сообщении.

В комитете рекомендовали предоставить медработникам соответствующее образование, чтобы они могли распознавать признаки и симптомы всех серьезных побочных эффектов после вакцинации любым препаратом.

При этом странам рекомендовали продолжать мониторинг безопасности всех вакцин от COVID-19 и способствовать сообщениям о предполагаемых побочных эффектах.

В ВОЗ отметили, что на сегодняшний день в Европе было введено более 20 млн доз вакцины AstraZeneca, а в Индии - более 27 млн доз вакцины Covishield (вакцина AstraZeneca, разработанная Институтом сыворотки Индии).

Напомним, французский медицинский регулятор 19 марта одобрил восстановление использования COVID-вакцины от компании AstraZeneca. Однако отметил, что ее следует вводить только людям в возрасте 55 лет и старше.

Кроме того, ранее Европейского агентства по контролю медикаментов (EMA) заявило о безопасности вакцины AstraZeneca после дополнительных исследований информации о возможном появлении тромбоза. После этого ряд стран объявили о возобновлении вакцинации данным препаратом.

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