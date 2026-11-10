Астероїд 1998 KY26 поводиться як комета: чому це спантеличує вчених

Аномальна поведінка астероїда 1998 KY26: у чому суть?

Більшість астероїдів у міжпланетному просторі поводяться доволі передбачувано. Вони пересуваються під дією зовнішніх сил - гравітації чи радіаційного тиску Сонця.

Проте 11-метровий космічний об'єкт 1998 KY26 демонструє зовсім іншу динаміку. Космічне тіло прискорюється так, що це суперечить очікуванням астрономів щодо поведінки звичайних астероїдів.

Головна відмінність астероїдів від комет полягає у їхньому складі. Астероїди являють собою переважно кам'яні брили, тоді як комети містять велику кількість льоду. Коли лід сублімується в газ і виривається у відкритий космос, він створює реактивну тягу, яка додатково підштовхує комету на її орбіті.

Через це виникла популярна гіпотеза: можливо, 1998 KY26 насправді є "темною" кометою, чиє непомітне виділення газів забезпечує це загадкове прискорення.

Модель того, як може виглядати KY26 (оригінальна модель: Тоні Сантана-Росс (2025); оброблено Nrco0e/Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

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Чому гіпотеза про "темну комету" не спрацювала?

Аерокосмічні інженери Корбін Гансен та Масатоші Хірабаяші з Технологічного інституту Джорджиї вирішили перевірити це припущення за допомогою детального математичного моделювання.

Вчені об'єднали дані про розмір, орбіту, відбивну здатність та ймовірний склад астероїда, щоб розрахувати температуру на його поверхні й у глибині.

Виявилося, що для збереження водяного льоду протягом тривалого часу температура об'єкта повинна стабільно триматися нижче 145 кельвінів (-128 градусів Цельсія). Проте результати моделювання показали зовсім іншу картину:

Навіть у найхолодніших регіонах 1998 KY26 середня температура протягом орбітального періоду становить щонайменше 212 кельвінів (-61 градус Цельсія).

За таких умов будь-який водяний лід випарувався б за лічені роки.

Якщо б лід дійсно існував і забезпечував поточне прискорення, весь запас вичерпався б усього за 62 роки.

Ці розрахунки практично повністю виключають наявність внутрішнього льоду, що ставить під сумнів статус астероїда як "темної комети".

Реальне фото астероїда KY26, зроблене у 2025 році за допомогою телескопа Gemini South. Астероїд - це крихітна біла крапка у центрі (джерело: Gemini South/NOIRLab/NSF/AURA)

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Що штовхає космічний камінь і коли буде розгадка?

Якщо виділення газів неможливе через занадто високу температуру, вчені розглядають інші пояснення. Найвірогіднішим чинником залишається тиск сонячного випромінювання.

"Сонячне світло здатне чинити стабільний тиск, який з часом формує помітне прискорення для таких крихітних об'єктів", - пояснюють дослідники.

Більше даних про астероїд 1998 KY26 науковці сподіваються отримати у липні 2031 року, коли до нього має прибути японський космічний апарат Hayabusa2.

Місія Японського агентства аерокосмічних досліджень JAXA дасть змогу безпосередньо дослідити склад і структуру незвичного небесного тіла.