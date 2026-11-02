ШІ написав вірш у космосі: Google зробила перший крок до орбітальних дата-центрів
Google вперше запустила ШІ безпосередньо на орбіті Землі - нейромережа працювала на процесорі супутника й самостійно згенерувала відповідь у космосі.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Google.
Перші кроки проєкту Project Suncatcher у відкритому космосі
1 жовтня Google запустила прототип супутника у межах дослідницького проєкту Suncatcher.
Це початок тривалого експерименту, під час якого компанія вивчатиме, як забезпечувати ШІ обчислювальними потужностями та електроенергією безпосередньо у космосі.
Після виходу на орбіту фахівці протягом кількох тижнів завершували перевірку всіх бортових систем:
- проводилося ввімкнення головного комп'ютера та спеціальних лотків із процесорами TPU;
- інженери успішно виконали початкові тести машинного навчання;
- система досягла історичної віхи, виконавши першу перевірку зв'язку з орбіти.
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Історичний момент та створення першого хайку у невагомості
Під час чергового сеансу зв'язку із наземною станцією інженери надіслали перший текстовий запит на відкриту ШІ-модель Gemma 4, яка працює на борту апарата.
Вони попросили систему написати коротке хайку про перебування у космосі.
У момент, коли супутник пролітав над норвезьким архіпелагом Шпіцберген, станція прийняла назад згенерований вірш:
Блакитна мармурова куля внизу
Потоки даних у мовчазній благодаті
Зоряне світло живить моє ядро.
(Blue marble below
Data streams in silent grace
Starlight feeds my core. - оригінал, прим. ред.)
Одразу після цього успішного сеансу команда протестувала інші формати творчості, зокрема космічні лімерики, а також запити на отримання телеметричних даних про технічний стан бортових систем і корисного навантаження.
Технічні виклики, випромінювання та радіація в невагомості
На борту супутника встановили чотири процесори Google TPU, але через обмежені можливості енергосистеми працювати може лише один, а далі - кожен по черзі.
Апарат виробляє близько одного кіловата електроенергії, тому тривалість обчислень також доводиться обмежувати.
Найближчим часом інженери планують провести серію додаткових випробувань:
- оцінити стійкість процесорів до серйозних термічних навантажень;
- перевірити поведінку обладнання в умовах постійного впливу космічної радіації;
- встановити межі надійності виконання складних робочих завдань на орбіті.
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Плани на майбутнє та запуск космічної мережі супутників
Успішне тестування чипів відкриває шлях до наступного важливого етапу місії. У 2027 році компанія планує запустити два пов'язані між собою супутники, які працюватимуть в єдиній мережі.
Успішна робота процесорів на орбіті підтвердила, що сучасні ШІ-чипи можуть виконувати обчислення безпосередньо у космосі. Це перший крок до створення масштабних обчислювальних систем за межами Землі.