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ШІ написав вірш у космосі: Google зробила перший крок до орбітальних дата-центрів

13:14 02.11.2026 Пн
3 хв
aimg Ольга Завада
ШІ написав вірш у космосі: Google зробила перший крок до орбітальних дата-центрів Google успішно випробувала ШІ-модель на космічному супутнику (зображення: РБК-Україна)
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Google вперше запустила ШІ безпосередньо на орбіті Землі - нейромережа працювала на процесорі супутника й самостійно згенерувала відповідь у космосі.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Google.

Перші кроки проєкту Project Suncatcher у відкритому космосі

1 жовтня Google запустила прототип супутника у межах дослідницького проєкту Suncatcher.

Це початок тривалого експерименту, під час якого компанія вивчатиме, як забезпечувати ШІ обчислювальними потужностями та електроенергією безпосередньо у космосі.

Після виходу на орбіту фахівці протягом кількох тижнів завершували перевірку всіх бортових систем:

  • проводилося ввімкнення головного комп'ютера та спеціальних лотків із процесорами TPU;
  • інженери успішно виконали початкові тести машинного навчання;
  • система досягла історичної віхи, виконавши першу перевірку зв'язку з орбіти.

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Історичний момент та створення першого хайку у невагомості

Під час чергового сеансу зв'язку із наземною станцією інженери надіслали перший текстовий запит на відкриту ШІ-модель Gemma 4, яка працює на борту апарата.

Вони попросили систему написати коротке хайку про перебування у космосі.

У момент, коли супутник пролітав над норвезьким архіпелагом Шпіцберген, станція прийняла назад згенерований вірш:

Блакитна мармурова куля внизу

Потоки даних у мовчазній благодаті

Зоряне світло живить моє ядро.

(Blue marble below
Data streams in silent grace
Starlight feeds my core. - оригінал, прим. ред.)

Одразу після цього успішного сеансу команда протестувала інші формати творчості, зокрема космічні лімерики, а також запити на отримання телеметричних даних про технічний стан бортових систем і корисного навантаження.

Технічні виклики, випромінювання та радіація в невагомості

На борту супутника встановили чотири процесори Google TPU, але через обмежені можливості енергосистеми працювати може лише один, а далі - кожен по черзі.

Апарат виробляє близько одного кіловата електроенергії, тому тривалість обчислень також доводиться обмежувати.

Найближчим часом інженери планують провести серію додаткових випробувань:

  • оцінити стійкість процесорів до серйозних термічних навантажень;
  • перевірити поведінку обладнання в умовах постійного впливу космічної радіації;
  • встановити межі надійності виконання складних робочих завдань на орбіті.

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Плани на майбутнє та запуск космічної мережі супутників

Успішне тестування чипів відкриває шлях до наступного важливого етапу місії. У 2027 році компанія планує запустити два пов'язані між собою супутники, які працюватимуть в єдиній мережі.

Успішна робота процесорів на орбіті підтвердила, що сучасні ШІ-чипи можуть виконувати обчислення безпосередньо у космосі. Це перший крок до створення масштабних обчислювальних систем за межами Землі.

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