Вчені змоделювали Землю без життя: це допоможе знайти інопланетян

Науковці з Університету Вашингтона створили цифрову модель Землі, на якій ніколи не існувало життя. Вона відтворює п’ять мільярдів років геологічної еволюції планети й допомагає астрономам відрізняти природні процеси від можливих ознак позаземного життя.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у фаховому віснику The Planetary Science Journal .

Мільярди років еволюції без жодної живої істоти

Команда дослідників із Університету Вашингтона розробила симуляцію, яка показує, як хімічні елементи переміщуються між ядром, мантією, корою, поверхнею та атмосферою планети протягом мільярдів років.

Модель охоплює період від формування Землі приблизно 4,5 мільярда років тому і на 500 мільйонів років у майбутнє, повністю виключаючи будь-який вплив живих організмів.

Проєкт розвинув попередню розробку лабораторії доцента астрономії Рорі Барнса. Провідна авторка дослідження Саманта Гілберт-Джанізек доповнила модель поверхнею та атмосферою. Завдяки цьому вона змогла відтворити 19 характеристик планети, зокрема тепловий потік крізь мантію Землі.

Модель дає змогу визначити, якою була б атмосфера Землі або іншої кам’янистої планети, якби на ній ніколи не виникло життя. Такий сценарій слугує точкою відліку для пошуку ознак живих організмів на інших планетах.

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Як не сплутати звичайні камені з інопланетянами?

Вчені пояснюють: на Землі живі організми постійно поповнюють запаси кисню та метану в атмосфері. Ці гази реагують один з одним, тому їхня одночасна присутність може свідчити про те, що біологічні процеси безперервно відновлюють їхні запаси.

Якби астрономи спостерігали за Землею з іншої зоряної системи, така комбінація могла б стати для них ознакою життя. Однак перш ніж робити висновки, вчені мають перевірити, чи не можуть подібні гази утворюватися внаслідок суто геологічних процесів.

Нова комп’ютерна модель допомагає перевірити це припущення. Якщо її вдається налаштувати так, щоб вона відтворила склад атмосфери далекої екзопланети без участі живих організмів, незвичне поєднання газів можна пояснити природними процесами.

Якщо ж модель не здатна відтворити спостережувані показники без біологічних чинників, планета стає цікавішою для подальшого вивчення.

Науковці також сподіваються, що модель допоможе підготувати майбутні космічні телескопи до пошуку життя за межами Сонячної системи.

Зокрема, вона може стати у пригоді під час розробки обсерваторії NASA Habitable Worlds Observatory, яка досліджуватиме потенційно придатні для життя планети біля інших зірок.

Сама модель не виявляє інопланетне життя, але допомагає відрізнити його можливі ознаки від результатів звичайних геологічних процесів.