Астероид 1998 KY26 ведет себя как комета: почему это озадачивает ученых

Аномальное поведение астероида 1998 года KY26: в чем суть?

Большинство астероидов в межпланетном пространстве ведут себя достаточно предсказуемо. Они передвигаются под действием внешних сил - гравитации или радиационного давления Солнца.

Однако 11-метровый космический объект 1998 года KY26 демонстрирует совсем другую динамику. Космическое тело ускоряется так, что это противоречит ожиданиям астрономов в поведении обычных астероидов.

Главное отличие астероидов от комет состоит в их составе. Астероиды представляют собой преимущественно каменные глыбы, в то время как кометы содержат большое количество льда. Когда лед сублимируется в газ и вырывается в открытый космос, он создает реактивную тягу, дополнительно подталкивающую комету на ее орбите.

Поэтому возникла популярная гипотеза: возможно, 1998 KY26 на самом деле является "темной" кометой, чье незаметное выделение газов обеспечивает это загадочное ускорение.

Модель того, как может выглядеть KY26 (оригинальная модель: Тони Сантана-Росс (2025); обработано Nrco0e/Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

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Почему гипотеза о "темной комете" не сработала?

Аэрокосмические инженеры Корбин Гансен и Масатоши Хирабаяши из Технологического института Джорджии решили проверить это предположение с помощью детального математического моделирования.

Ученые объединили данные о размере, орбите, отражательной способности и возможном составе астероида, чтобы рассчитать температуру на его поверхности и в глубине.

Оказалось, что для сохранения водяного льда в течение длительного времени температура объекта должна стабильно держаться ниже 145 кельвинов (-128 градусов Цельсия). Однако результаты моделирования показали совсем другую картину:

Даже в самых холодных регионах 1998 г. KY26 средняя температура в течение орбитального периода составляет по меньшей мере 212 кельвинов (-61 градус Цельсия).

В таких условиях любой водяной лед испарился бы в считанные годы.

Если бы лед действительно существовал и обеспечивал текущее ускорение, весь запас иссяк бы всего за 62 года.

Эти расчеты практически полностью исключают наличие внутреннего льда, что подвергает сомнению статус астероида как "темной кометы".

Реальное фото астероида KY26 сделано в 2025 году с помощью телескопа Gemini South. Астероид - это крошечная белая точка в центре (источник: Gemini South/NOIRLab/NSF/AURA)

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Что толкает космический камень и когда будет разгадка?

Если выделение газов невозможно из-за слишком высокой температуры, ученые рассматривают другие объяснения. Самым вероятным фактором остается давление солнечного излучения.

"Солнечный свет способен оказывать стабильное давление, которое со временем формирует заметное ускорение для таких крошечных объектов", - объясняют исследователи.

Больше данных об астероиде 1998 года KY26 ученые надеются получить в июле 2031 года, когда к нему должен прибыть японский космический аппарат Hayabusa2.

Миссия Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA позволит непосредственно исследовать состав и структуру необычного небесного тела.