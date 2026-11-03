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Чорна діра може розколотися навпіл: чому це суперечить законам фізики

19:12 03.11.2026 Вт
3 хв
aimg Ольга Завада
Чорна діра може розколотися навпіл: чому це суперечить законам фізики Науковці розгадали таємницю можливого поділу діри (зображення: РБК-Україна)
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Фізики розрахували, за яких умов чорна діра теоретично може розділитися на дві частини. Такий сценарій можливий за екстремально швидкого обертання, яке допоможе подолати термодинамічні бар’єри.

Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на Universe Today.

"Топологія пари штанів"

Дослідження провела команда вчених, до якої увійшли Франческо Санніно з Університету Неаполя імені Федеріко II та Центру квантової теорії поля при Університеті Південної Данії, Джакомо Каччапалья з Лабораторії теоретичної фізики і вищих енергій (LPTHE), а також Мануель Дель Пьяно і Ванія Веллуччі з Центру квантової теорії поля.

За математичними розрахунками дослідників, під час поділу чорної діри її горизонт подій матиме форму, схожу на пару штанів. Через це вчені назвали таку конфігурацію "топологією пари штанів" (pair-of-pants topology).

Однак для такого поділу є важлива умова: дві нові чорні діри мають одразу розлетітися у різні боки, а не злитися знову під дією гравітації. Як пояснив Франческо Санніно, це можливо лише тоді, коли початкова чорна діра обертається майже з максимальною швидкістю.

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Головна перешкода

Ідея поділу чорної діри стикається з фундаментальним законом фізики - ентропією, яка вимірює кількість можливих внутрішніх станів системи.

Для звичайної нерухомої чорної діри розпад на дві частини зменшив би її ентропію, що робить цей процес термодинамічно малоймовірним.

Ситуація змінюється лише тоді, коли чорна діра обертається з величезною швидкістю. Обертання змінює баланс між масою об'єкта, його кутовим моментом та ентропією.

Якщо умови ідеальні, діра може розпатися, а нові "близнюки" - розійтися, зберігши початковий імпульс і швидкість оригінального об'єкта.

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Чи реально це побачити на практиці?

Наразі це виключно теоретична концепція, адже вчені ще не спостерігали подібних подій у реальному космосі.

Точну ймовірність такого явища поки неможливо розрахувати, оскільки це залежить від того, як саме працює гравітація поза межами загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна.

Водночас дослідники вважають, що маленькі первинні чорні діри, які виникли на зорі Всесвіту, мають значно більші шанси на розпад, ніж величезні астрофізичні об'єкти.

У майбутньому сліди таких процесів можна буде виявити непрямим шляхом - наприклад, за допомогою гамма-телескопів на кшталт Fermi-LAT, які здатні шукати сигнали від крихітних фрагментів, утворених під час космічних злиттів і розколів.

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