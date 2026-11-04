У 100 мільярдів разів менші за атом: як фізики шукають сліди темної матерії

Фізики наблизилися до розгадки того, як влаштований Всесвіт: на Великому адронному колайдері вчені дослідили явища, у 100 мільярдів разів менші за атом. Результати експерименту можуть стати основою для нової теорії, яка пояснить фундаментальні закони природи.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на BBC .

Дослідження зептоверсу та пошук темної матерії

Експеримент проводили в Європейській лабораторії фізики елементарних частинок (CERN) на кордоні Швейцарії і Франції.

Під час зіткнень атомів на високих енергіях вчені вивчали продукти зіткнень і зафіксували нестабільну субатомарну частинку - так званий "красивий" кварк.

Цікаво, що частинка існує лише 1,5 трильйонної частки секунди перед тим, як розпастися.

Фізики жартома називають цей масштаб зептоверсом - він у 100 мільярдів разів менший за звичайний атом.

Оскільки у таких масштабах частинки можуть бути більш чутливими до темної матерії, фіксація їхньої взаємодії дає науковцям унікальну можливість дослідити природу загадкової субстанції, яка донині проявляла себе лише через гравітацію.

Керівник аналізу даних доктор Гаррі Кліфф наголосив, що дослідники буквально наближаються до розуміння поведінки нових частинок і прагнуть продовжити роботу.

Для цього 28 країн-учасниць проєкту погодили модернізацію детектора вартістю 150 мільйонів фунтів стерлінгів. За словами науковців, це б дозволило у 10 разів збільшити частоту реєстрації подібних розпадів.

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Які проблеми заважають революційному дослідженню?

Попри успіх унікального експерименту, британське агентство досліджень та інновацій (UKRI) оголосило про вихід із фінансування запланованого оновлення.

Це рішення викликало різку критику в науковому середовищі. Професор Тім Гершон зазначив, що через такі кроки Велика Британія ризикує втратити лідерство у майбутніх відкриттях і позбутися можливості готувати нові покоління фахівців.

На тлі бюджетних обмежень чимало молодих дослідників розглядають можливість продовження кар'єри за кордоном через кращі перспективи.

Водночас у UKRI наголошують, що залишаються повноправним учасником CERN як другий за величиною донор із бюджетом близько 175 мільйонів фунтів на рік.