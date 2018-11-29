Астана - Динамо: онлайн трансляция

Астана - Динамо (facebook.com/fcdynamoua)

РБК-Украина проведет трансляцию поединка 5 тура группового этапа Лиги Европы

Астана - Динамо. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 17:50, а смотреть игру можно по Футбол 2. Киевское "Динамо" сыграет на выезде против казахстанской "Астаны" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. Благодаря победе в предыдущем туре "бело-синие" поднялась на 20 место лучших клубов Европы в рейтинге УЕФА. Букмекеры в этом матче отдают небольшое преимущество хозяевам поля.

29 ноября 17:50

Астана, Астана Арена

После четырех туров соперники набрали одинаковое количество очков (по восемь) в группе K, ни разу не проиграли и делят первое место. Кто-то из них по итогам второй очной встречи выйдет в плей-офф Лиги Европы УЕФА за тур до финиша группового этапа. Впрочем, это могут сделать сразу оба клуба - все будет зависеть от результата матча "Яблонеца" и "Ренна".

"Астана" впервые может выиграть все три домашних матча на групповом этапе. Ранее казахстанцы одолели в родных стенах "Ренн" (2:0) и "Яблонец" (2:1), а также сыграли вничью (1:1) в Чехии. Победа над "Динамо" гарантирует хозяевам первое место в группе. "Астана" также получит билет в 1/16 финала, если "Ренн" не сможет одолеть "Яблонец".

"Динамо" два стартовых матча группы завершило с одинаковым счетом 2:2, а затем дважды обыграло "Ренн" - 2:1 на выезде, 3:1 дома. Для выхода в плей-офф киевлянам хватит ничьей в Астане или ничьей в параллельном матче группы. В случае победы над "Астаной" киевляне гарантируют себе первое место в квартете.