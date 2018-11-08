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"Динамо" обыграло "Ренн" и приблизилось к выходу в плей-офф ЛЕ

Новости » Спорт    08.11.2018 - 21:55

Команда Хацкевича сравнялась с "Астаной" в турнирной таблице

Киевское "Динамо" добыло уверенную победу над французским "Ренном" в 4 туре группового этапа Лиги Европы. Матч на киевском НСК "Олимпийский завершился со счетом 3:1.

Открыл счет в матче Беньямин Вербич уже на 13 минуте, отправив головой мяч в ворота "Ренна". Виталий Миколенко после подачи со штрафного удвоил счет на 68 минуте. До разгрома дело довел Николай Шапаренко через несколько минут. "Ренн" сумел отыграть лишь один мяч.

Победа "Астаны" в параллельном матче с "Яблонцем", фактически гарантировала киевлянам выход из группы.

Турнирное положение команд в группе K после 4 туров: 1. "Динамо" (8 очков); 2. "Астана" (8); 3. "Ренн" (3); 4. "Яблонец" (2).

В следующем туре "Астане" и "Динамо" нужно будет сыграть вничью, чтобы вместе за тур до окончания группового турнира выйти в плей-офф. "Ренн" паралельно сыграет с "Яблонцом" в Чехии. Оба матча состоятся 29 ноября.

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