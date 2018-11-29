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Астана - Динамо: онлайн трансляція

Новини » Спорт    29.11.2018 - 08:07
Астана - Динамо: онлайн трансляція
Астана - Динамо (facebook.com/fcdynamoua)

РБК-Україна проведе трансляцію поєдинку 5 туру групового етапу Ліги Європи

Астана - Динамо. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 17:50, а дивитися гру можна по Футбол 2. Київське "Динамо" зіграє на виїзді проти казахстанської "Астани" в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи. Завдяки перемозі у попередньому турі "біло-сині" піднялася на 20 місце кращих клубів Європи в рейтингу УЄФА. Букмекери в цьому матчі віддають невелику перевагу господарям поля.

29 листопада 17:50
Астана, Астана Арена

 

Після чотирьох турів суперники набрали однакову кількість очок (по вісім) в групі K, жодного разу не програли і ділять перше місце. Хтось із них за підсумками другої очної зустрічі вийде в плей-офф Ліги Європи УЄФА за тур до фінішу групового етапу. Втім, це можуть зробити відразу обидва клуби - все буде залежати від результату матчу "Яблуниця" і "Ренна".

"Астана" вперше може виграти всі три домашні матчі на груповому етапі. Раніше казахстанці здолали в рідних стінах "Ренн" (2:0) і "Яблуниця" (2:1), а також зіграли внічию (1:1) в Чехії. Перемога над "Динамо" гарантує господарям перше місце в групі. "Астана" також отримає квиток в 1/16 фіналу, якщо "Ренн" не зможе здолати "Яблуниця".

"Динамо" два стартові матчі групи завершило з однаковим рахунком 2:2, а потім двічі обіграло "Ренн" - 2:1 на виїзді, 3:1 вдома. Для виходу в плей-офф киянам вистачить нічиєї в Астані або нічиєї в паралельному матчі групи. У разі перемоги над "Астаною" кияни гарантують собі перше місце в квартеті.

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