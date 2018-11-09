"Динамо" поднялось в топ-20 клубного рейтинга УЕФА

Фото: игроки "Динамо" празднуют победу на "Ренном" (fcdynamo.kiev.ua)

Киевский клуб благодаря победе в ЛЕ обошел "Бешикташ"

Киевское "Динамо" поднялось на 20 место лучших клубов Европы в рейтинге УЕФА. Об этом сообщается на сайте организации.

"Бело-синие" благодаря победе над французским "Ренном" (3:1) в четвертом раунде группового этапа Лиги Европы обошли в рейтинге стамбульский "Бешикташ", который не справился с "Генком" (1:1).

У киевского и турецкого клуба одинаковое количество общих баллов (60,000), однако за счет более высокой оценки в нынешнем сезоне (6,000 против 3,000) киевляне расположились выше турок.

Напомним, что победа киевского клуба принесла в копилку Украины 0,4 балла в таблице коэффициентов УЕФА.