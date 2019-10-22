Асад назвал Эрдогана "вором" из-за вторжения в Сирию

Во вторник, 22 октября, президент Сирии Башар Асад назвал турецкого лидера Реджепа Эрдогана "вором" из-за военной операции Турции на северо-востоке его страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Асад также дал обещание вернуть все территории, которые потерял Дамаск за годы гражданской войны.

Асад сделал это замечание во время визита по району в раздираемой войной северо-западной провинции Идлиб, недалеко от последнего крупного бастиона поддерживаемых Турцией повстанческих сил.

"Эрдоган - вор, который украл фабрики, пшеницу и топливо, и теперь крадет территорию", - цитируют его государственные СМИ Сирии.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии с целью зачистки этой территории от сил курдского ополчения, которых турецкие власти считают террористами и создания "безопасной зоны" у своих границ для подальшего переселения туда сирийских эмигрантов.

Страны ЕС и США осудили это решение. Президент США Дональд Трамп пригрозил "уничтожить экономику" Турции в случае "неправильных действий". Стоит подчеркнуть, что курды были союзниками США в борьбе против "Исламского государства".

В Анкару 16 октбяря отправилась американская делегация для переговоров о прекращении огня. Эрдоган заявил, что Турция не прекратит военную операцию пока не достигнет своей цели. Он также сказал, что не будет встречатся с американскими представителями для переговоров. Позже его пресс-секретарь сказал, что турецкий президент все-таки встретится с американцами.

Уже через день, 17 октября, стороны договорились о прекращении огня на 120 часов. Сегодня этот период заканчивается. Американские войска в это время перебросили свои силы в Ирак и полностью покинули Сирию.