Асад назвав Ердогана "злодієм" через вторгнення до Сирії

У вівторок, 22 жовтня, президент Сирії Башар Асад назвав турецького лідера Реджепа Ердогана "злодієм" через військову операцію Туреччини на північному сході країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Асад також дав обіцянку повернути всі території, які втратив Дамаск за роки громадянської війни.

Асад зробив це зауваження під час візиту по району, який роздирається війною північно-західній провінції Ідліб, неподалік від останнього великого бастіону підтримуваних Туреччиною повстанських сил.

"Ердоган - злодій, який вкрав фабрики, пшеницю і паливо, і тепер краде територію", - цитують його державні ЗМІ Сирії.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала військову операцію на північному сході Сирії з метою зачистки цієї території від сил курдського ополчення, яких турецька влада вважає терористами і створення "безпечної зони" біля своїх кордонів для дальшого переселення туди сирійських емігрантів.

Країни ЕС і США засудили це рішення. Президент США Дональд Трамп пригрозив "знищити економіку Туреччини у випадку неправильних дій". Варто підкреслити, що курди були союзниками США в боротьбі проти "Ісламської держави".

В Анкару 16 жовтня вирушила американська делегація для переговорів про припинення вогню. Ердоган заявив, що Туреччина не припинить військову операцію поки не досягне своєї мети. Він також сказав, що не буде зустрічатися з американськими представниками для переговорів. Пізніше його прес-секретар сказав, що турецький президент все-таки зустрінеться з американцями.

Вже через день, 17 жовтня, сторони домовилися про припинення вогню на 120 годин. Сьогодні цей період закінчується. Американські війська в цей час перекинули свої сили до Іраку і повністю покинули Сирію.