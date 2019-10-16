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Помпео приедет в Турцию в связи с ситуацией в Сирии

Новости » Политика    16.10.2019 - 09:11
Помпео приедет в Турцию в связи с ситуацией в Сирии
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Вместе с Помпео в Турцию поедет и Пенс

Президент США Дональд Трамп объявил, что вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в среду направятся в Турцию из-за обстановки в Сирии,. Об этом сообщил телеканал CBS.

Телеканал отмечает, что на вице-президента США и госсекретаря будет возложена задача добиваться прекращения огня на севере Сирии и достичь соглашения между Турцией и курдскими силами.

При этом, как в свою очередь отметила пресс-служба Белого дома, президент также затронул вопрос объявленных накануне ограничительных мер против Турции. По словам Трампа, "мы (США, - ред.) очень жестокие с Турцией", а введенные санкции являются "сильнейшими".

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту США Дональду Трампу, что Турция никогда не объявит о прекращении огня в северо-восточной Сирии и не будет вести переговоры с курдскими силами.

РБК-Украина писало, что представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не намерена прекращать проведение военной операции в Сирии до тех пор, пока военные республики не достигнут поставленных задач.

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