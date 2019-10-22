В "безопасной зоне" Сирии остаются более тысячи курдов, - Эрдоган

Фото: Реджеп Эрдоган (Getty Images)

Реджеп Эрдоган заявил о готовности продолжить военную операцию, если курды не покинут регион

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что на данный момент на северо-востоке Сирии в районе "безопасной зоны" находится более тысячи представителей курдских сил. Об этом сообщает Reuters.

По словам Эрдогана, если курдские силы не покинут регион до 21:00 (по Киеву - ред.), Турция готова возобновить военную операцию в Сирии.

"Вывод продолжается. Согласно информации, которую я получил от моего министра обороны, мы говорим о 700-800 уже выведенных, а остальные, около 1200–1300, продолжают выводиться. Говорят, что они уйдут. Если обещания, данные нам Америкой, не будут выполнены, мы продолжим нашу операцию с того места, где она остановилась, на этот раз с гораздо большей решимостью", - сообщил президент Турции.

Напомним, 17 октября Турция и США договорились о временном прекращении огня в Сирии. Согласно договоренностям, Турция приостановила свою военную операцию в регионе на 120 часов. За это время курдские силы должны покинуть район, где планируется создание "безопасной зоны".

Также РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции в случае необходимости. При этом, какие должны быть конкретные действия Турции для этого не сообщается.