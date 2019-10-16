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Эрдоган назвал условия завершения наступления в Сирии

Новости » В мире    16.10.2019 - 14:10
Эрдоган назвал условия завершения наступления в Сирии
Фото: Реджеп Эрдоган (Sean Gallup/Getty Images)

Турция готова завершить наступление, если курды сложат оружие и покинут регион

Наступление Турции на северо-востоке Сирии закончится, когда будет создана "безопасная зона". Об этом сообщил президент Турции Раджеп Эрдоган, передает Reuters.

По словам Эрдогана, операция завершиться, если курдские боевики сложат оружие и покинут регион, где планируется создание "безопасной зоны". При этом он отметил, что до создания этой зоны операция не будет остановлена ни при каких обстоятельствах.

"Самое быстрое решение было для боевиков бросить оружие и отступить из района к вечеру среды. Операция закончится, когда будет создана "безопасная зона", - сообщил президент Турции.

Ранее сообщалось, что Эрдоган не собирается останавливать наступление в Сирии из-за введенных санкций со стороны США.

Также РБК-Украина писало, что вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в среду направятся в Турцию из-за обстановки в Сирии. Они должны будут добиваться прекращения огня на севере Сирии, и достичь соглашения между Турцией и курдскими силами.

Кроме этого сообщалось, что Турция обратилась к странам ЕС с просьбой усилить охрану турецких дипмиссий. В Турции опасаются агрессии во время акций против операции в Сирии со стороны курдов.

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