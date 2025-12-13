UA

Арциз на Одещині залишився без світла на цілий тиждень, - мер

Фото: кращою може бути ситуація в селах (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В місті Арциз Одеської області світла може не бути протягом тижня. Все через нічну атаку РФ по енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Арцизу Сергія Парпуланського.

"Бачу деякі комментарі стосовно очікувань на швидке підключення світла. Тому хочу внести деякі роз'яснення. У місті Арциз за даними від енергетиків очікувати підключення в найближчий час і навіть в найближчий тиждень не варто", - написав він.

За словами Парпуланського, дещо кращою ситуація може бути для сіл та військового містечка. Однак наразі прогноз теж незадовільний.

"Щодо водопостачання - будемо подавати за графіком, який ми опублікували раніше", - додав мер Арцизу.

Удар РФ по енергетиці

Нагадаємо, що в ніч на 13 грудня росіяни завдали ракетно-дронового удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії в декількох областях України.

В результаті обстрілу без світла залишилися споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

На даний момент відомо, що в Одесі ведуться роботи з відновлення подачі електроенергії, води та опалення. При цьому глава ГВА Сергій Лисак уточнив, що робити прогнози поки ще рано.

Детальніше про наслідки нічної атаки РФ по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

ОдесаВійна в УкраїніВідключеня світла