Арциз на Одещині залишився без світла на цілий тиждень, - мер

"Бачу деякі комментарі стосовно очікувань на швидке підключення світла. Тому хочу внести деякі роз'яснення. У місті Арциз за даними від енергетиків очікувати підключення в найближчий час і навіть в найближчий тиждень не варто", - написав він.

За словами Парпуланського, дещо кращою ситуація може бути для сіл та військового містечка. Однак наразі прогноз теж незадовільний.

"Щодо водопостачання - будемо подавати за графіком, який ми опублікували раніше", - додав мер Арцизу.